Cinque partite, un punto. A questo va il primo pensiero a caldo dopo la sconfitta per 2-1 del Torino contro la Lazio all'Olimpico Grande Torino. Questo, però, è un dato di fatto più che un'impressione. Perché quello che lascia la gara di stasera ha un gusto molto amaro.La prestazione, diversamente da quanto visto nelle precedenti uscite, oggi c'è stata per davvero. Lo può dire chi ha visto la partita, così come chi apre il tabellino e guarda le statistiche. Il Toro ha creato, ha messo in difficoltà la Lazio e ha avuto diverse occasioni per portare a casa un risultato diverso. E allora come mai è arrivata la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate?

Andiamo con ordine. Il Toro si presenta alla partita con alcune defezioni, Ismajli e Belghali su tutte. Abate, però, non sceglie la semplicità, ma di sperimentare. La mossa è azzardata: Gineitis braccetto di sinistra nella difesa a tre. Un tentativo che paga soprattutto in costruzione, liberando Cacciamani in fase avanzata e schiacciando la Lazio nella propria metà campo nei primi venti minuti del match. Con il passare dei minuti, però, la squadra di Gattuso trova le contromisure e il baricentro si abbassa. Qui emergono i limiti della scelta, con Gineitis e Coco coinvolti nell'azione del raddoppio di Isaksen. Lo stesso Coco, in una delle sue serate da horror, si perde Provstgaard sul corner che sblocca il match. L'uno-due biancoceleste nel finale di primo tempo costa carissimo al Toro. Eppure, come detto, la prestazione c'è stata. A pesare sono soprattutto gli errori individuali, in difesa e in attacco. Simeone spreca una grande occasione nei primi minuti, facendosi ipnotizzare da Mandas, e nella ripresa colpisce anche un palo. Il Cholito sembra aver perso smalto e cinismo sottoporta. Le occasioni, però, non finiscono qui. Adams e Vlasic impegnano più volte il portiere laziale, mentre Casadei e Oristanio sfiorano il gol. Il Torino crea abbastanza per meritare qualcosa in più, ma spreca troppo e paga ogni disattenzione.

Anche i cambi di Abate incidono. Al 58' entrano Zapata e Oristanio per Simeone e Vlasic: una doppia mossa, che dà l'idea della prova dei due. Allo stesso tempo il Toro ha trovato nuova energia nella manovra e maggiore presenza offensiva. Non a caso, pochi minuti dopo, Adams accorcia le distanze su corner di Gineitis. Nel finale, però, l'uscita dello stesso Adams per Pellegri lascia qualche interrogativo: con il pareggio ancora da cercare, il Toro perde uno dei suoi attaccanti più pericolosi. Una scelta che non cambia l'inerzia della gara. Il risultato è un Torino che oggi ha creato più del solito, sprecando tanto e pagando errori pesantissimi. Ma c'è un altro aspetto che continua a preoccupare: questo Toro non sembra abbastanza aggressivo. A tratti dà l'impressione di correre meno degli avversari, arrivare secondo sui palloni e non avere quella fame necessaria per vincere i duelli. Alla fine, la domanda resta: perché in gare come quella con il Lecce in casa le prime vere occasioni granata arrivano soltanto a secondo tempo inoltrato, mentre contro la Lazio capolista il Toro riesce a creare tanto ma non a concretizzare?

La prestazione di stasera è un passo avanti, ma non può bastare. Perché giocare meglio del solito, senza fare punti, in questo momento, non è sufficiente. Nel calcio alla fine ha sempre ragione chi vince. E Abate deve trovare risposte ai problemi del Torino in pochissimo tempo. Anche perché all'orizzonte ci sono le complicatissime trasferte di Genova e Milano, contro Genoa e Inter. Due appuntamenti che rischiano di complicare ulteriormente una classifica già preoccupante. La luce che il tecnico diceva di intravedere prima della Lazio, in realtà, sembra più un piccolissimo lumino. E se il Toro non riuscirà a ritrovare aggressività, attenzione e concretezza, traducendoli in risultati, quel lumino rischia di spegnersi presto, lasciando spazio a un buio totale.