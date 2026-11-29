Serata amara per il Torino all’Olimpico Grande Torino, non solo per la sconfitta per 1-2 maturata ieri sabato 28 novembre contro la Lazio di Gennaro Gattuso, ma anche per una direzione di gara che lascia pesanti strascichi nel prosieguo della stagione granata. A finire sul banco degli imputati è Daniele Chiffi, protagonista di un arbitraggio giudicato insufficiente anche dai diversi quotidiani odierni e caratterizzato da una gestione controversa.

L'episodio chiave: il doppio intervento su Adams in area biancoceleste

Il momento più controverso della sfida arriva al 67' della ripresa, sul punteggio di 1-2. Che Adams si invola nell'area di rigore laziale e viene steso dopo un doppio intervento: il difensore Doekhi entra in scivolata toccando il piede d'appoggio dell'attaccante scozzese, mentre anche Frattesi si frappone impedendogli di calciare. Le proteste dei giocatori del Toro sono immediate, ma Chiffi fa cenno di proseguire facendo intendere che mancano gli estremi per concedere il penalty. Inoltre, nessun cenno da parte della sala VAR, che non richiama il direttore di gara nemmeno per una on-field review al monitor nonostante la chiarezza del contatto. A fine partita è lo stesso protagonista dell'azione, Che Adams, a commentare l'episodio con amarezza ma senza cercare alibi: "Ho rivisto le immagini, poteva essere calcio di rigore — ha dichiarato lo scozzese —, però noi dovevamo creare più occasioni e opportunità per segnare". Non solo, verso la fine del match anche Oristanio viene atterrato in area di rigore.

Un trend negativo e la gestione disciplinare nelle gare precedenti: Toro penalizzato

L'episodio su Adams alimenta il malumore in casa granata: come sottolineato da Tuttosport, si tratta infatti della quarta occasione in questo avvio di stagione in cui il Torino viene penalizzato da decisioni arbitrali nelle aree avversarie, dopo il rigore revocato in Coppa Italia contro il Monza (tocco di mano di Lucchesi) e i contatti fallosi su Oristanio ignorati contro Bologna (Heggem) e Frosinone (Bracaglia). Anche sul piano disciplinare la direzione di Chiffi fa discutere per il metro applicato contro i padroni di casa. In una partita comunque corretta nel complesso, il direttore di gara estrae un solo cartellino giallo in tutti i novanta minuti: l'unico ammonito dell'intera gara è infatti il difensore granata Saul Coco, sanzionato al termine del match mentre i giocatori della Lazio chiudono l'incontro senza alcun provvedimento disciplinare.