L'1-2 maturato ieri sera allo stadio Olimpico Grande Torino lascia al Torino la consapevolezza di aver disputato una gara solida e ben più equilibrata di quanto racconti il tabellino. Il match, deciso dall’uno-due biancoceleste nel finale di primo tempo firmato da Provstgaard e Isaksen e riaperta nella ripresa dal gol di Che Adams al 62’, ha visto gli ospiti gestire maggiormente il pallone e i granata rispondere con verticalità, compattezza e pericolosità negli ultimi sedici metri senza però riuscire a pungere nel modo giusto la squadra di Gattuso.

Torino-Lazio 1-2, il racconto dei numeri: palleggio biancoceleste contro la verticalità granata

Osservando i dati della costruzione, emerge una chiara contrapposizione di stili: la Lazio ha tenuto il 60% di possesso palla completando 464 passaggi su 549, mentre il Torino con il 40% e 286 passaggi riusciti su 361 si è rivelato più verticale e funzionale. Il minor palleggio non ha impedito ai granata di raggiungere con continuità la trequarti avversaria: gli ingressi nel terzo offensivo sono stati infatti 61 per il Torino e 62 per la Lazio, un dato in sostanziale parità che testimonia la buona efficacia delle transizioni della squadra di Ignazio Abate. I padroni di casa hanno inoltre fatto registrare percentuali leggermente superiori nei cross (39% contro 35%) e nei lanci lunghi (43% contro 39%).

Filosofie a confronto in Torino-Lazio 1-2: possesso ospite, ma il Toro punge con la stessa frequenza

Sul fronte delle conclusioni, i biancocelesti hanno prodotto un volume maggiore con 20 tiri totali e 2.43 Expected Goals (xG), creando quattro grandi occasioni ma fallendone tre. Il Torino ha risposto con 12 tiri complessivi e 1.10 xG, riuscendo a riaprire l'incontro con Adams e creando altre due grandi occasioni non concretizzate. Determinante per blindare il risultato ospite è stato l'apporto del portiere laziale, autore di 6 parate (di cui 3 su grandi occasioni, con 0.75 gol evitati) contro i 2 interventi dell'estremo difensore granata Lucas Perri (la parata sul colpo di testa di Frattesi nel primo tempo è un autentico miracolo).

Due minuti decidono tutto, ma il Torino c’è: la Lazio vince 2-1 senza dominare

Equilibrio anche sul piano agonistico: la Lazio ha vinto il 55% dei duelli complessivi imponendosi soprattutto nei duelli a terra (59%), mentre il Torino ha prevalso nel gioco aereo (52% di duelli aerei vinti) e nella percentuale di contrasti vinti (47% contro 38%). Ne emerge il ritratto di una gara combattuta, dove il Torino ha mostrato una buona costruzione in fase offensiva senza però riuscire a completare la rimonta nella ripresa. Un ko amaro per la formazione allenata da Abate che li condanna oltre i propri demeriti, al cospetto di una Lazio cinica nel capitalizzare un blackout di due minuti ma tutt'altro che irresistibile.