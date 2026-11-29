1 di 6 Prossima scheda 1 di 6

Top e Flop

Il Torino cade 1-2 contro la Lazio e incassa un’altra sconfitta che lascia parecchi rimpianti. La squadra di Abate parte con il giusto atteggiamento, costruisce anche qualche buona occasione, ma paga a caro prezzo le disattenzioni difensive e la poca concretezza sotto porta. Adams prova a riaprire la partita con il suo gol, mentre Perri si distingue con interventi importanti che tengono il Toro in corsa fino alla fine. Dall’altra parte, però, ci sono errori che pesano e che regalano i tre punti alla Lazio, che trova la vittoria grazie ai gol di Provstgaard e Isaksen. Ecco i top e i flop del match.

1 di 6 Prossima scheda 1 di 6