“Durante diverse conversazioni informali ho raccontato la storia del Grande Torino”. A dieci anni dalla tragedia della Chapecoense, Rafael Valente, giornalista di ESPN Brasil e tifoso granata, ha curato le interviste di “Vozes da Saudade” (“Voci della memoria”), uno speciale in cinque reportage dedicato ai figli delle vittime del disastro aereo. Nella notte tra il 28 e il 29 novembre 2016, l'aereo che trasportava la squadra brasiliana in Colombia per disputare la finale di Copa Sudamericana contro l'Atlético Nacional precipitò nei pressi di Medellín. Delle 77 persone a bordo, 71 persero la vita. Tra loro calciatori, membri dello staff tecnico, dirigenti e professionisti dell'informazione. Da quella tragedia è nato un legame di amicizia tra Torino e Chapecoense. A distanza di dieci anni, Valente ha attraversato il Brasile per incontrare le famiglie delle vittime e raccontare come abbiano affrontato la perdita dei propri cari e come ne custodiscano oggi la memoria. Un'esperienza in cui si sono intrecciate la sua professione e la sua passione per il Torino, che il giornalista brasiliano ha raccontato in esclusiva a Toro News.

Rafael, da ragazzino simpatizzavi per il Corinthians e proprio attraverso una rivista sulla storia del club brasiliano hai scoperto il Torino. Che cosa ti ha fatto innamorare della storia del Grande Torino?

“È una domanda semplice, ma a cui è difficile rispondere. Ho iniziato a tifare per il Torino tra il 1999 e il 2000. All'epoca non parlavo né capivo l'italiano e non era comune che i media sportivi brasiliani si occupassero dei club europei, fatta eccezione per quelli in cui giocavano calciatori brasiliani, come Ronaldo all'Inter o Rivaldo al Barcellona. Anche la connessione a internet era costosa: a casa avevamo a disposizione un'ora e mezza al giorno, da dividere tra me e mio fratello. In una rivista sulla storia del Corinthians lessi dei precedenti tra le due squadre, che si erano affrontate per la prima volta nel 1914, in occasione della prima partita internazionale del club brasiliano. Scoprii anche che nel 1949, dopo la tragedia di Superga, il Corinthians aveva indossato la maglia granata in un'amichevole. C'era un'immagine di quella divisa. Iniziai ad appassionarmi al Torino e a seguirlo, approfondendo gradualmente la sua storia. Fin da subito mi sono identificato con i tifosi granata: ognuno, a suo modo, vive il club, ne custodisce la storia e combatte le sue battaglie. Mi piace sempre citare l'esempio della marcia del 2003: avevo 17 anni, seguivo tutto attraverso i siti internet specializzati e sognavo di essere lì. I tifosi sono il Torino. A poco a poco ho conosciuto anche la storia del Grande Torino, ma ho avuto difficoltà a comprenderla fino in fondo. Credo di non esserci ancora riuscito. Ho visitato il Museo, ho parlato con Domenico Beccaria e altri grandi granata, ho partecipato due volte alla commemorazione di Superga. Ma è difficile misurare ciò che il Grande Torino rappresenta. Credo che quella squadra abbia cambiato completamente il corso della storia del Torino. Non soltanto per i titoli conquistati, ma anche perché la sua tragica fine ha cambiato il modo in cui i tifosi vivono e sostengono il Toro”.

Che ricordi hai del giorno della tragedia della Chapecoense?

“Nel 2016 lavoravo già per ESPN Brasil, ero un giornalista del sito web. In quel periodo lavoravo dalle quattro del pomeriggio fino a mezzanotte. Quando la notizia arrivò in Brasile era l'alba. Ricordo che ero già a letto, ma non dormivo bene. Verso le tre del mattino presi il cellulare per controllare l'ora e vidi alcuni messaggi WhatsApp di colleghi giornalisti che segnalavano la perdita dei contatti con il volo della Chapecoense. Ero assonnato e non riuscii a comprendere che cosa significasse. Quando mi svegliai, verso le otto del mattino, fu mia madre a dirmi che i telegiornali stavano annunciando che l'aereo della Chapecoense era precipitato in una zona montuosa della Colombia. ESPN organizzò rapidamente la copertura dell'evento, mandando alcuni giornalisti televisivi a Chapecó e altri in Colombia. Noi che lavoravamo per il sito web fummo distribuiti su diversi turni. A me toccò quello serale. Quel giorno scrissi ben poco, mi occupai principalmente di seguire le ripercussioni della tragedia e di raccogliere la documentazione insieme agli altri colleghi. Ero uno dei tanti che lavoravano dietro le quinte. Ricordo però che fu una giornata strana. Più che tristezza, c'erano silenzio, malinconia, disagio. Alcuni non riuscivano a trattenere le lacrime al lavoro, altri oscillavano tra tristezza e rabbia. Non sapevamo ancora che l'aereo fosse precipitato per esaurimento del carburante. Tutti pensavano a qualcuno di caro. Tutti sentivano il bisogno di tornare a casa e stare in silenzio. Quell'evento ci aveva sconvolti e devastati tutti”.

Valente: “Il Torino avrebbe dovuto comportarsi da fratello maggiore”

“La tragedia della Chapecoense ha sconvolto il mondo intero. Credo che i tifosi dei club che portano lo stesso peso, come il Torino, il Manchester United, il The Strongest o l'Alianza Lima, abbiano sofferto doppiamente. Forse noi tifosi di squadre che hanno vissuto tragedie simili ci sentiamo naturalmente dei fratelli maggiori. Credo che il Torino avrebbe dovuto comportarsi maggiormente da fratello maggiore nei confronti della Chapecoense già nel 2016. È vero che il club granata ha reso omaggio alla squadra brasiliana e si è trattato di omaggi molto belli. Tuttavia, penso che avrebbe potuto intraprendere azioni concrete già nel 2017, stringendo un gemellaggio tra le due società. Il Torino sarebbe potuto venire in Brasile e offrire un aiuto a livello istituzionale. Al di là dei buoni rapporti tra i due club, abbiamo visto l'amichevole del 2018 a Torino e gli omaggi attraverso le maglie. Il Torino ha indossato una maglia verde in omaggio alla Chapecoense, che ha ricambiato nel 2022 e in questa stagione con la divisa granata del portiere. Ma, da tifoso granata, sento che questo rapporto possa andare oltre e non è mai troppo tardi. Sono stato a Chapecó due volte, entrambe quest'anno. La prima volta che ho visitato il memoriale delle vittime, fuori dallo stadio, ho avvertito un peso, una sensazione impossibile da spiegare. Era la stessa che avevo provato quando ero stato per la prima volta a Superga, nel settembre del 2014. Queste tragedie sono terribili, ci colpiscono profondamente nell'anima”.

Quest'anno hai realizzato per ESPN lo speciale “Vozes da Saudade”, cinque reportage dedicati alle famiglie delle vittime della tragedia. Come è nato questo progetto? La tua sensibilità di tifoso granata ha avuto un ruolo?

“Lo speciale ‘Vozes da Saudade’, il cui titolo potremmo tradurre in italiano come ‘Voci della memoria’, è stato ideato da Paulo Cobos, responsabile dei servizi giornalistici di ESPN Brasil. È stato un lavoro di squadra: io ho curato le interviste e collaborato alla produzione, insieme a Luciano Borges, che ha preso i primi contatti con gli intervistati, al redattore André Galindo, all'operatore Jeziel Silva, all'assistente operatore Daniel Macedo e al montatore Alexandre Valim. Insieme ad André, Jeziel e Daniel ho viaggiato tra Curitiba, Londrina, Cianorte, Chapecó e Rio de Janeiro per realizzare le interviste. Soltanto una delle famiglie risiede a San Paolo, dove lavoriamo. Siamo stati accolti, ad esempio, a casa di Ilaides Padilha, madre del portiere Danilo. Ogni singola intervista ci ha profondamente commosso. È stata un'esperienza del tutto nuova per me. Ricordo che, parlando con Lorenzo, il figlio di Danilo, un ragazzino di appena 12 anni, mi sono ritrovato a piangere insieme a lui. Abbiamo svolto il nostro lavoro con il massimo rispetto per i sentimenti di ciascuna famiglia. E, naturalmente, è stato impossibile non pensare al Grande Torino. Durante diverse conversazioni informali, non incluse nelle interviste, ho raccontato la storia del Grande Torino, riportando molti dettagli appresi da don Riccardo Robella il 4 maggio 2024 e citando il motto granata: ‘La tragedia non è morire, ma dimenticare’. Ho parlato anche della capacità della comunità granata di reagire alla tragedia del 1949, tracciando un parallelo con il percorso che attende la Chapecoense”.

In foto Ilaides Padilha, madre del portiere Danilo.

Attraverso questi reportage hai raccontato come i figli delle vittime abbiano affrontato la perdita dei propri genitori e come ne custodiscano oggi la memoria. Che cosa ti hanno lasciato, dal punto di vista umano e professionale, questi incontri?

“Ripeterò qualcosa che ho detto e scritto al mio amico Paolo Quaregna, regista e autore del libro ‘Granata, rosso e verde’. La tragedia della Chapecoense è ancora vivida nella nostra memoria perché sono passati soltanto dieci anni. L'abbiamo vissuta in prima persona e quasi tutti ricordano che cosa stavano facendo quando hanno appreso la notizia del disastro aereo. Quando ho raccontato ad alcuni colleghi il lavoro che stavo svolgendo, ho visto molti di loro commuoversi e non riuscire a proseguire la conversazione. Come giornalista, raramente mi emoziono durante le interviste. Non sono insensibile, cerco soltanto di mantenere la disciplina e di non influenzare in alcun modo l'intervistato. Questa volta è stato impossibile. Mi sono commosso durante tutte le registrazioni. Era come se anch'io avessi perso qualcuno e stessi rivivendo quel ricordo. L'intervista più difficile è stata quella con Lorenzo, il figlio del portiere Danilo. È un ragazzo che sa esprimersi molto bene e nutre sentimenti bellissimi nei confronti di un padre con cui non ha potuto vivere a lungo: aveva soltanto due anni nel 2016. Tutti coloro che hanno visto i servizi in televisione e letto gli articoli mi hanno contattato per dirmi di essere rimasti profondamente commossi. Ognuno è stato toccato a modo suo. La tragedia della Chapecoense è ancora molto viva nella nostra memoria e il dolore è ancora forte quando se ne parla”.

Rafael Valente intervista Lorenzo, figlio del portiere della Chapecoense Danilo

Chapecoense, Valente: “Alcuni mi hanno chiesto come il Torino si fosse ricostruito”

“C'è un dettaglio che ha reso tutto ancora più toccante. Una delle vittime, l'operatore televisivo Rodrigo Gonçalves, era il patrigno di André Galindo, che ha lavorato a questo speciale insieme a me. André è un redattore: il suo compito consisteva nell'organizzare e supervisionare il materiale girato dall'operatore, oltre a seguire lo svolgimento delle interviste che ho condotto. Nel corso di questo lavoro si è trovato a rivivere ciò che aveva già affrontato nel 2016. Quando siamo andati a Rio de Janeiro, a casa di sua madre, e abbiamo parlato con lei e con i suoi fratellastri, figli di Rodrigo, per lui è stato come tornare a quel giorno terribilmente difficile. La quotidianità di Rodrigo Gonçalves e Paulo Júlio Clement era simile a quella di tanti giornalisti: viaggi frequenti, continui spostamenti da un luogo all'altro. Noi stessi abbiamo incontrato forti turbolenze durante i nostri voli, in particolare durante il viaggio di ritorno da Londrina a San Paolo. È impossibile non riflettere sulla vita. Un solo secondo può cambiare ogni cosa”.

Nel corso dei tuoi incontri con le famiglie delle vittime hai avuto occasione di parlare del Grande Torino e della tua passione granata? Quanto è conosciuta la storia di Superga a Chapecó?

“Parlo sempre del Torino, anche in situazioni che non hanno nulla a che fare con Superga. È una mia caratteristica ben nota tra i colleghi. Alcuni mi chiamano addirittura ‘Torino’ e ammetto che è un soprannome che mi rende orgoglioso. Durante i viaggi che abbiamo fatto ho parlato della tragedia di Superga. Alcuni conoscevano già la storia, come Theo, il figlio del giornalista Paulo Júlio Clement. Molti sono rimasti stupiti quando hanno appreso dal mio racconto che ogni anno, il 4 maggio, si tiene una cerimonia per commemorare il Grande Torino. Alcuni mi hanno chiesto come la società si fosse ricostruita. Ho sottolineato soprattutto il ruolo dei tifosi. Credo che siano stati loro a fare la differenza in questi ultimi decenni, in questi quasi ottant'anni di sofferenze. È grazie ai tifosi se il Torino continua a resistere, a lottare, a impegnarsi e a cercare di tornare a essere una squadra temuta e vincente”.

Da Superga alla Chapecoense: “I tifosi non dimenticano i propri campioni”

“Senza voler mettere una tragedia al di sopra dell'altra, perché non esiste una tragedia peggiore, direi che la commemorazione del Grande Torino ha assunto una portata maggiore. Forse per il tempo trascorso, perché sono passati 77 anni. Forse per la continuità con cui si svolge ogni anno o per l'eredità tramandata di generazione in generazione. Basta pensare a quante persone che oggi rendono omaggio al Grande Torino non erano ancora nate nel 1949, eppure dimostrano il massimo rispetto. C'è anche un aspetto istituzionale. Possiamo dire che la città si ferma: i giocatori vanno a Superga, il capitano legge i nomi e la città si tinge di granata. Quella della Chapecoense è una tragedia più recente e il club sta ancora attraversando una fase di ricostruzione. La squadra non è riuscita a ritrovare la formula che l'aveva portata a emergere a livello nazionale e a competere a livello internazionale. Sta attraversando un periodo difficile, tanto da essere retrocessa con il peggior rendimento tra le venti squadre del campionato brasiliano. Ma, come quelli del Torino, i tifosi della Chapecoense non dimenticano i propri campioni. In ogni partita, al 71° minuto (in riferimento alle 71 vittime del disastro aereo, ndr), intonano il coro ‘Vamos, vamos, Chape!’, lo stesso cantato dai giocatori nello spogliatoio dell'Arena Condá dopo aver conquistato la qualificazione alla finale di Copa Sudamericana del 2016. L'omaggio reso nell'ultima partita è stato molto toccante. Vedere Alan Ruschel e Neto, due dei tre calciatori sopravvissuti, in campo applauditi dai tifosi è qualcosa che può commuovere chiunque”.

Che cosa ricordi, invece, delle tue esperienze a Superga?

“Nel 2019 qualcosa di soprannaturale mi ha aiutato a essere lì. La Basilica di Superga era in ristrutturazione e la messa celebrata da don Riccardo Robella si teneva nel Duomo. Sembrava impossibile essere in entrambi i posti, eppure ci sono riuscito. Il mio amico Paolo Fara, un tifoso granata che conosco dal 2014, mi ha accompagnato a Superga in moto. Non siamo arrivati in tempo per la lettura dei nomi da parte di Andrea Belotti, ma ho avuto modo di assistere a un altro momento commemorativo insieme a Claudio Sala e alla delegazione di un Toro Club. Ho incontrato anche Franco Ossola, autore di tanti libri sul Torino, alcuni dei quali ho a casa. Delle parole di don Robella ricordo un passaggio in cui spiegava che la fine del Grande Torino aveva dato origine al Toro che conosciamo e amiamo, che proteggiamo e seguiamo con tutti i suoi difetti. L'energia che si prova a essere lì è impossibile da descrivere a parole. Nel 2024 ho vissuto tante emozioni diverse. Era la prima volta che assistevo all'intera commemorazione a Superga. Prima della cerimonia ho incontrato personalmente don Riccardo Robella, un uomo che trasmette un'energia molto positiva, davvero unica. Ero nuovamente accompagnato da Paolo Fara, il mio grande amico e scudiero granata ogni volta che sono in città, e da Laurana, oggi mia moglie. Proprio durante quel viaggio le ho fatto la proposta di matrimonio, a Villa della Regina. Entrambi abbiamo ormai un legame con la città. Era anche il mio primo viaggio dopo un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore osseo dal femore sinistro. L'intervento era riuscito, anche se allora, come ancora oggi, avevo qualche limitazione alla gamba. Le parole pronunciate da don Robella quel giorno continuano a suscitare in me profonde riflessioni. Credo che parlino da sole: ‘75 anni è un passaggio nodale: stiamo passando dalla cronaca alla storia. Cambia il modo di guardare le cose’. E ancora: ‘Quei ragazzi non sono solo il 4 maggio, erano anche altre date. Sono stati per un decennio una festa. Con loro, si poteva dimenticare tutto. Erano sorriso, gioia e bellezza. Ma se poi tutto è finito, che senso ha? Niente finisce, rimane tutto in eterno’”.