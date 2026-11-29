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La settima sconfitta

La settima sconfitta in campionato su 13 partite. Quella maturata contro i biancocelesti segna un dato preoccupante. I risultati negativi della squadra di Abate superano la metà del totale delle gare disputate finora. Eppure i granata si sono resi protagonisti di alcune prove incoraggianti soprattutto con Como e Lazio. Ma il campo ha parlato chiaro e dopo l'euforia delle tre vittorie contro Udinese, Parma e Monza ha riportato il Toro con i piedi per terra, evidenziando come non sia ancora pronto per disegnare un percorso continuo e di crescita. La strada tracciata sembra essere buona, ma alle impressioni devono seguire i fatti. E i fatti parlano di un solo punto raccolto nelle ultime 5 partite. Dalle indicazioni emerse dalle scelte iniziali, dai cambi e dalle dichiarazioni post partita si può tracciare un quadro della gara dell'ex Juve Stabia.

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