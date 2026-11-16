Quella domenica pomeriggio, 18 novembre 1984, molti di noi non la dimenticheranno mai. Fa parte di quei “dì di festa”, quando si giocava il derby e noi li vincevamo, che suonavano, come dire…”mi, a sun dal Tor”.

All’ 89’ le due squadre sono sul risultato di parità, 1-1. Forte prevalenza dei granata di Gigi Radice nella ripresa e corner per noi. Sulla sinistra della nostra zona d’attacco, sotto la Curva Maratona. Dalla bandierina -noi siamo proprio lì dietro nel Rettilineo di Tribuna- Leo Júnior. Il piede educato del nostro fuoriclasse brasileiro non poteva tradire. Cross dolcemente forte a rientrare e un ciclone in maglia granata che emerge, si sposta si piega un pochino ad evitare un colpo del portiere avversario in uscita e, nella selva tra Brio e Bonini, anticipando Tacconi, sotto lo sguardo di Gaetano Scirea, la mette là, a gonfiare il sacco alle spalle del portiere bianconero. Parlare di Aldo Serena in chiave granata può risultare una forzatura. Chi scrive mette le mani avanti prima che il lettore si arrabbi o mi dia del matto. Quell’autunno 1984, fu proprio il suo autunno, il solo magnifico irresistibile autunno di Aldo Serena in maglia granata.

Pur avendo indossato una sola stagione la nostra maglia rubrastra -campionato 1984-85, quello del ritorno di Gigi Radice sulla panchina del Torino- il ragazzone trevigiano di Montebelluna ci diede più di una soddisfazione e fu, in alcune partite, un elemento tranchant, immarcabile per le difese avversarie.

“Granata, cucù, Serena non c’è più!”, ci urlarono i gobbi dalla curva Filadelfia, nel primo derby del campionato successivo, stagione 1985-86.

L’Internazionale, club proprietario del suo cartellino, dopo la decisa valorizzazione di Serena, oltre le aspettative in maglia granata, aveva deciso di darlo alla Juve. E voilà, un altro smacco per noi tifosi granata che ci eravamo affezionati al giocatore.

Aldo Serena viene da Montebelluna. Una città dove si producono da sempre scarpe da montagna, da sci e da trekking di altissima qualità.

“Serena?”, rispose l’Avvocato a domanda precisa: “Forte. Dalla cintola in su”.

Torniamo a quel derby del girone d’andata.

Il Torino, allenato da Gigi Radice, tornato “a casa” sulla panchina del Toro, schiera:

Martina; Danova, Francini; Galbiati, Junior, Ferri I; Zaccarelli, Sclosa, Schachner, Dossena, Serena.

I bianconeri chiudono in vantaggio il primo tempo grazie alla rete segnata da Michel Platini, su punizione “di seconda” toccata da Cabrini, con tiro non forte ma teso, imparabile che manda il cuoio a morire in fondo alla rete della porta difesa da Silvano Martina, vanamente proteso in tuffo. Io ed il mio amico Marco ci prendiamo insulti pesanti da parte di un signore di fede opposta, che trova questo modo di gioire, insultandoci appunto, accompagnato dalla moglie, in piedi un gradino sotto nel Rettilineo di tribuna del Comunale.

Le conclusioni di Michel Platini, sul fondo, e di Renato Zaccarelli, clamorosamente alta su passaggio al bacio di Serena, non cambiano lo score al termine della prima frazione di gioco.

Ripresa. I granata non ci stanno e al ritorno in campo si presentano veementi, carichi di voglia e con le idee chiare. Sulla trequarti, vedo Serena ricevere palla a terra, difenderla dall’attacco dello stopper bianconero Sergio Brio preposto alla sua marcatura, aprire sull’ala destra e portarsi in area a ricevere. Forte fisicamente, intelligente nel gioco.

Il goal del pareggio granata. Al 3’, traversone calibrato di Galbiati, che attraversa tutta la luce della porta; Schachner dalla linea di fondo rimette di testa la sfera al centro, irrompe Giovanni Francini che di prepotenza mette la palla in rete. 1-1.

Ricambiamo volentieri all’indirizzo di quel signore, elevando peana a lui, ai suoi Lari e ai suoi Penati. Magia di un derby d’antan.

Le Roi Michel (tiro alto dal limite dell’area di rigore) per i bianconeri, e Galbiati (diagonale quasi dal vertice dell’area piccola, fuori di un soffio) per i granata, non cambiano il risultato.

E allora bisogna attendere l’89’per l’apoteosi.

Torino batte Juventus 2-1, e noi granata sogniamo di nuovo lo Scudetto.

“La Serenata”, il titolo del Guerin Sportivo 21-27 novembre 1984: “Il derby condanna la Juve ed esalta il Torino sospinto dal suo giovane bomber all’assalto del Verona”.

“I nostri duelli con Brio erano battaglie, si andava fisicamente in battaglia dal primo al novantesimo…per me era una guerriglia, ci si spingeva, ci si abbrancava. Sui corner, nelle mischie, ci si menava di brutto. Guadagnare mezzo metro era come sbarcare in Normandia senza essere colpiti”, che nostalgia…

Aldo Serena ha allenato il terzo tempo: “Salti sopra l’avversario che ti marca, occupi lo spazio sopra di lui. Bettega poteva permettersi torsioni ciclopiche. Io privilegiavo la frustata di collo. Pulici era più acrobatico -e vorrei ben vedere- mentre Graziani era più potente”.

Grande stagione, Torino secondo alle spalle del Verona allenato da Osvaldo Bagnoli, sorteggio arbitrale integrale nelle designazioni.

2-0 al Milan, 3-0 al Napoli di Maradona, vittoria a Verona nella gara di ritorno in primavera, ma ormai troppo tardi.

Gli scaligeri si erano imposti all’andata a Torino la domenica dopo. Hans Peter Briegel, mediano tedesco con caratteristiche di decathleta, tritò Júnior a centrocampo, ma quel doppio (!) palo di Sclosa grida vendetta ancor oggi. E le incredibili improbabili parate con i piedi di Claudio Garella. “Garellik”, come era stato soprannominato a Verona, nato a Torino, cresciuto nel Toro, in cui aveva debuttato, allora diciassettenne, in Serie A il 28 gennaio 1973 a Vicenza al 39’ della ripresa, per sostituire Castellini ferito in una uscita disperata. “Fa’ balà l’ög”, occhio!, gli diceva l’Osvaldo della Bovisa prima dell’ingresso in campo.

Torino-Napoli. Già in vantaggio per 1-0 al primo minuto con l’intervento travolgente su corner che verrà ripetuto nel derby (Serena un’iradiddio incontenibile), i granata con Francini.

Il 3-0 è rocambolesco.

Cross basso dalla destra di Schachner, Serena “sparerebbe” la conclusione di destro, manca la palla che gli carambola sullo stinco sinistro e spiazza imparabilmente il “mio” Castellini, ora guardameta del Napoli. L’ultima partita di Luciano Castellini a Torino contro il suo Toro, davanti alla sua Curva Maratona.

Diego Armando Maradona assai ben marcato prima da Gigi Danova e poi da Giacomino

Ferri I.

Cosa dire dell’ Aldo Serena e cosa ci portiamo dietro. Un solo anno in granata, già vittima (in effetti più noi tifosi granata che non lui in quanto giocatore) dei primordi di un mercato che avrebbe ucciso senso di appartenenza, genuine passioni tifose e giocatori bandiera del proprio club.

“Forte dalla cintola in su”. Sì, veda, azzeccata la definizione da parte dell’Avvocato.

Con i piedi così così. Ma quanto a intelligenza, coraggio, e potenza da pivot del basket in area di rigore, beh, così ne abbiamo visti pochi.

Proprio vero, come diceva l’Osvaldo mago della Bovisa, le punte fanno giocare bene la squadra. Perché “il football è un gioco semplice, la cosa più difficile è giocare semplice”, parole di un certo Johan Crujiff.

Al giorno d’oggi è difficile vedere un bel dribbling. E a tal proposito, Aldo Serena ha detto la sua a Roberto Beccantini che si è giovato della sua esperienza nel bellissimo libro “Giocati da Dio”, Ulrico Hoepli Editore: “Perché ai miei tempi, il centravanti doveva saltarne al massimo un paio: lo stopper e il libero. Oggi non più, oggi le difese a zona intasano gli spazi. Per questo, conviene andar dentro di azione o di sponda, tipo rugby, dal momento che le zolle, ingolfate, scoraggiano le sortite, gli slalom”.

“E se i bomber scendono a patti, le ali friggono”.

Hanno riempito la testa dei bambini di tattica (sic), anziché lasciarli divertire con la palla.

E noi ci divertiamo un po’ meno di una volta. Anche se quando entrano in campo le nostre maglie granata, beh, è ancora Toro, per sempre Toro…