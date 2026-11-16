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Corsi di recupero? Cesare Casadei

Andate a riprendere i tanti articoli che abbiamo fatto uscire nei postpartita delle ultime uscite della formazione di Abate. Tra i commenti troverete tante richieste e domande legate a Cesare Casadei: "Perché non gioca?", "Non può essere una soluzione?", "Se serve più offensività, perché non schierarlo?" I tifosi chiedono notizie del numero 22 granata. E, forse, in molte situazioni, anche Abate lo fa. Di fatto, infortunio o meno, Cesare Casadei ha fatto molta fatica a ritagliarsi il proprio spazio nelle rotazioni del Torino, complice anche un modulo variato e un ruolo da ricostruire...

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