Da promessa del vivaio granata a protagonista in Serie B: il percorso di Alessandro Dellavalle continua a crescere, questa volta con la maglia del Padova. Il difensore classe 2004, nato a Carignano e cresciuto nel settore giovanile del Torino dal 2018, ha già un legame speciale con il mondo granata: è stato capitano della Primavera e il 12 maggio 2024 ha coronato il suo percorso con l'esordio in Serie A contro il Verona. Poi la scelta di misurarsi con il calcio dei grandi, prima al Modena, dove ha raccolto 40 presenze complessive in due stagioni di Serie B, e successivamente a Padova. Il trasferimento, dopo il ritiro con Abate, è stato formalizzato il 30 luglio, ed è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Torino.

In Veneto, Dellavalle ha impiegato pochissimo a conquistarsi la fiducia di mister Calabro. Schierato nella difesa a tre, prevalentemente da braccetto destro o al centro del reparto, è diventato rapidamente un punto fermo dei biancoscudati. I numeri raccontano bene il suo impatto: nelle prime dieci giornate è partito sempre titolare, giocando nove partite consecutive per intero prima di fermarsi per un risentimento muscolare che gli ha fatto saltare la sfida con l'Empoli. Un rendimento che testimonia personalità, affidabilità e una maturità crescente, nonostante qualche cartellino di troppo: quattro ammonizioni e una diffida già raggiunta. Non è un dettaglio secondario: a 22 anni, Dellavalle sta dimostrando di poter reggere responsabilità importanti anche in un campionato competitivo come la Serie B.

E allora la domanda è inevitabile: ci sarà spazio per lui nel futuro del Torino? La possibilità esiste e non è soltanto una suggestione romantica. Lo stesso Cairo ha recentemente ribadito di puntare sul difensore, confermando di seguirne con attenzione il percorso. La formula del trasferimento, con il controriscatto in favore dei granata, lascia inoltre aperta una porta importante per il ritorno. Certo, convincere il Torino significa continuare a crescere, mantenere questo livello e dimostrare di poter compiere il salto definitivo in Serie A. Ma il ragazzo che sognava di vestire stabilmente la maglia granata oggi sta accumulando esperienza, minuti e responsabilità. Il sogno, insomma, è ancora lì: stavolta Alessandro vuole provare a trasformarlo in una seconda occasione. Per lui c'è ancora un treno in direzione Torino, forse l'ultimo disponibile.