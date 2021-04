Toro, contro questa Juventus non devi accontentarti: fare risultato non è impossibile

Lavagna Tattica / Torna l'appuntamento con Lello Vernacchia: "

Lello Vernacchia

Oggi va in scena il Derby della Mole numero 202. Alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino i granata di Nicola ospiteranno la Juventus di Andrea Pirlo. Sarà una partita molti delicata, entrambe le squadre arrivano da due risultati negativi e cercano il riscatto: il Torino vuole allontanarsi dalla zone basse della classifica, mentre la Juventus vuole provare ancora a credere allo scudetto nonostante i dieci punti di svantaggio dall'Inter.

LA PARTITA - Sarà una partita che il Torino non deve perdere. Il Benevento - squadra davanti ai granata in classifica - ha sei lunghezze di vantaggio e la squadra di Nicola non deve permettergli di allungare ulteriormente. Il Derby è sempre il Derby: la speranza è che il Torino scenda in campo con una cattiveria e una voglia di portare a casa punti importanti che facciano la differenza. Servirà una partita attenta del Torino, in cui non dovrà regalare nulla all'avversario.

TURIN, ITALY - DECEMBER 05: Adrien Rabiot of Juventus competes for the ball with Tomas Eduardo Rincon of Torino FC during the Serie A match between Juventus and Torino FC at Allianz Stadium on December 05, 2020 in Turin, Italy. (Photo by Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

DISATTENZIONI - Il Torino dovrà essere abile a sfruttare tutte le occasioni che la Juventus concederà durante tutto il corso della partita: i bianconeri in questa stagione - come si è visto anche nell'ultimo match con il Benevento - non sono impeccabili, anzi compiono diversi errori in fase di impostazione e i granata dovranno pressare altri per metterli in seria difficoltà. Ovviamente il Toro - una volta riconquistato il pallone - dovrà essere cinico in fase di realizzazione. I granata dovranno prestare molta attenzione alla fase difensiva: all'andata la Juventus segnò due gol praticamente uguali dagli sviluppi di due calci piazzati. Le mercature in area di rigore saranno fondamentali. Contro questa Juventus in seria difficoltà il Torino è chiamato a fare risultato.

