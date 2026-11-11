Il più abile politico italiano, senza fare politica. Urbano Cairo straccia tutti. In questo ambito non ha nessun rivale. Lo avevamo apostrofato qualche settimana fa il "sindaco di Torino", un primo cittadino senza fascia perché con il suo potere mediatico, economico e imprenditoriale è in grado di spostare gli equilibri in seno al consiglio comunale ed è in grado di influenzare sensibilmente le tempistiche della politica. La vicenda si è arricchita di un nuovo episodio, di una novità quasi generazionale per tutto il mondo granata. Il Torino Football Club ha alla Città una proposta di fattibilità per la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione dell'impianto "Olimpico-Grande Torino", inserita in un progetto più ampio che comprende anche il neonato centro sportivo Robaldo. Una proposta attesa da aprile, una proposta rincorsa a lungo, anche con affanno, anche con ultimatum, dall'Amministrazione Comunale del sindaco Stefano Lo Russo (in primavera a Torino si voterà per la successione al Palazzo Civico). Cairo ha fatto il buono e il cattivo tempo e alla fine è uscito allo scoperto mettendo sul tavolo il progetto che al momento rimane top secret. Si intraprenderà la via del tanto conclamato partenariato pubblico-privato (senza quindi l'acquisizione di proprietà) attraverso la finanza di progetto, presentando diverse alternative per l'ammodernamento e la gestione delle strutture. La palla è così passata agli uffici comunali per le verifiche del caso, sia tecniche sia amministrative. Intanto, però, a una cinquantina di giorni dalla scadenza del termine ultimo (31 dicembre 2026) il presidente granata si è liberato della palla e l'ha lanciata nel campo avversario.

Nelle ultime settimane il temporeggiamento di Cairo e del Torino F.C. ha scaldato sensibilmente gli animi della politica torinese. Sono state infatte presentate diverse interpellanze dai gruppi di minoranza per chiedere a Lo Russo e alla sua squadra di governo delucidazioni sui ritardi e soprattutto sui silenzi. Ma ecco che il colpo di scena è arrivato puntuale in un anonimo lunedì di novembre: il club granata ha fatto il suo, il progetto c'è e dovrà essere vagliato, però intanto c'è. Si scoprirà poi cosa rappresenta questo progetto, intanto l'aspetto più significativo è che c'è. Il "fenomeno Cairo" non si è minimanete sgonfiato, anzi si è confermato tale nella questione stadio. Non è stato Lo Russo a dettare i tempi del passo a due, ma è stato il più longevo presidente della storia del Toro. Molte domande restano ancora senza una risposta. Le più interessanti riguardano gli aspetti finanziari dell'operazione. A quanto ammonta il progetto? Chi metterà i soldi? Come si strutturerà la gestione economica dello stadio? Tutte domande a cui seguiranno risposte nelle prossime settimane. Per ora Lo Russo e l'Amministrazione Comunale possono dormire sonni più sereni con l'arrivo del tanto agognato progetto, una base d'appoggio per cercare di respingere in modo più sostenuto gli attacchi delle opposizioni in questo inizio di campagna elettorale.

Lo strapotere di Cairo in questa fase storica del nostro paese è lampante. A oggi è uno degli editori più importanti e influenti del paese e le sue decisioni possono e potranno spostare davvero parecchio gli equilibri non soltanto delle prossime elezioni amministrative torinesi ma anche delle prossime elezioni parlamentari. Cairo si trova al vertice della piramide. Non è mai "sceso in campo", ma muove i fili del dietro le quinte grazie a quella che è stata un'ascesa imprenditoriale trionfale. Ha una capacità di incidere indirettamente che sarebbe da studiare e in queste situazioni il padrone di RCS è il più abile armatore. Si può dire che ci sguazza proprio. Impera e conduce. Se nel calcio è uno dei tanti, in ambito imprenditoriale è uno dei pochi. Sì, è uno dei pochi in grado di pesare così tanto. Pensiamo alla successione di Enrico Mentana alla direzione de La7. Lo scenario che si è aperto, su quella che a tutti gli effetti in diverse fasce orarie è la terza rete nazionale, è troppo stuzzicante per non destare interesse ai piani nobilissimi della politica nostrana. E anche in questo caso la palla, i tempi e le decisioni le assumerà sempre e soltanto Cairo. Il Cairo che rilevò il Torino nel 2005 non valeva così tanto nel sistema Italia. Il Torino ha certamente contribuito ad accelerare l'esponenziale balzo in avanti dell'imprenditore milanese. La sua presenza nel mondo del calcio è stata strategica per giungere all'apice del sistema senza mai mettersi dentro in prima persona al sistema politico. La storia dello stadio "Olimpico-Grande Torino", nel suo piccolo, conferma tutto quello che si è detto e scritto negli ultimi anni. E oggi Cairo è davvero diventato il politico più abile d'Italia senza fare politica e non è soltanto abile, è anche molto, molto influente. Più di quanto ci si possa immaginare pensandolo soltanto come presidente di una squadra di calcio che vive nell'anonimato sportivo.