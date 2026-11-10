La riunione dei club italiani apre alla possibile rivoluzione in ambito Coppa Italia
Svolta epocale, da qui cambia tutto per lo stadio...
Coppa Italia, nuovo format? Cosa arriva dall'assemblea...
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