La riunione dei club italiani apre alla possibile rivoluzione in ambito Coppa Italia

Redazione Toro News
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Svolta epocale, da qui cambia tutto per lo stadio...

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Nuove possibilità, nuovi orizzonti. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l'odierna assemblea della Lega Calcio Serie A ha aperto, oltre alla ridefinizione dei diritti audiovisivi del campionato nei territori centro e sud americani, alla possibilità di una variazione di format per quanto riguarda la Coppa Italia. In base all'ordine del giorno dell'assemblea, i club riuniti hanno approvato all'unanimità i bandi relativi ai diritti audiovisivi di Coppa Italia e Supercoppa per la durata di tre anni.

Coppa Italia, nuovo format? Cosa arriva dall'assemblea...

Il bando relativo alla Coppa Italia, infatti, apre alla possibilità per i broadcaster di partecipare all'asta su due format differenti: un primo per come conosciamo la Coppa Italia oggi, con 44 squadre, un secondo allargato a 72 squadre. Quest'ultima idea vedrebbe il numero di partite passare da 45 a 73, con solo gare ad eliminazione diretta nei vari turni. Di fatto, il cambiamento sostanziale sarebbe per la Serie C, che vedrebbe 32 squadre invece delle attuali 4.
FC Internazionale Press Conference

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