Nuove possibilità, nuovi orizzonti. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l'odierna assemblea della Lega Calcio Serie A ha aperto, oltre alla ridefinizione dei diritti audiovisivi del campionato nei territori centro e sud americani, alla possibilità di una variazione di format per quanto riguarda la Coppa Italia. In base all'ordine del giorno dell'assemblea, i club riuniti hanno approvato all'unanimità i bandi relativi ai diritti audiovisivi di Coppa Italia e Supercoppa per la durata di tre anni.

Coppa Italia, nuovo format? Cosa arriva dall'assemblea...

Il bando relativo alla Coppa Italia, infatti, apre alla possibilità per i broadcaster di partecipare all'asta su due format differenti: un primo per come conosciamo la Coppa Italia oggi, con 44 squadre, un secondo allargato a 72 squadre. Quest'ultima idea vedrebbe il numero di partite passare da 45 a 73, con solo gare ad eliminazione diretta nei vari turni. Di fatto, il cambiamento sostanziale sarebbe per la Serie C, che vedrebbe 32 squadre invece delle attuali 4.