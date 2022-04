Comparazione Quote, Torino-Milan: ecco le chance granata secondo gli analisti

L’analisi quote di OddsChecker per il match di domenica sera tra il Torino di Juric e il Milan di Pioli

Redazione Toro News

Chi la spunterà tra Torino e Milan? La vittoria è un imperativo categorico per il Diavolo se vuole tenersi saldo in vetta. La squadra di Pioli però si troverà di fronte un Torino in fiducia dopo la vittoria a Salerno. Il pareggio col Bologna nell'ultimo turno ha lasciato in dote una lezione chiara ai rossoneri: serve il massimo della concentrazione per superare gli avversari che restano fino alla fine della stagione. Fischio d'inizio domenica alle 20:45 all'Olimpico Grande Torino.

GLI ULTIMI RISULTATI - La squadra di Juric ha trovato la classica vittoria scacciacrisi, vincendo di misura sul campo della Salernitana grazie alla rete di Belotti su rigore. Il successo mancava dallo scorso 15 gennaio, quando i granata erano riusciti ad imporsi sul campo della Sampdoria: da quel momento erano maturati quattro pareggi (Sassuolo, Juventus, Bologna e Inter) e quattro sconfitte (Udinese, Venezia, Cagliari e Genoa). Il Milan è reduce dal pareggio col Bologna, nel turno in cui sperava di poter allungare sulle rivali. Una battuta d'arresto che invece ha ridotto le distanze in vetta e ha fermato la serie di tre vittorie consecutive, tutte per 1-0 contro Napoli, Empoli e Cagliari.

I PRECEDENTI - Torino e Milan si sono affrontati 192 volte in competizioni ufficiali, di cui 167 in Serie A, 24 in Coppa Italia e una in Supercoppa Italiana. Il bilancio complessivo è favorevole ai rossoneri, vincitori in 74 occasioni contro le 52 degli avversari; 66 invece i pareggi. I granata vogliono interrompere la striscia negativa che si protrae da tre anni, in cui sono arrivate sei sconfitte tra campionato e Coppa Italia. Negli ultimi quattro precedenti in Serie A, il Toro non è mai riuscito nemmeno a segnare e spicca lo 0-7 incassato lo scorso maggio. Il successo più recente risale al settembre 2019, quando vinse 2-1. Nella gara d'andata invece il Milan ha avuto la meglio col risultato di 1-0: decisiva la rete di Giroud.

LE QUOTE - I favori del pronostico sono in favore della capolista, ma non in modo schiacciante. Secondo quanto rilevato da OddsChecker, il Milan ha il 48% di possibilità di vincere contro il 23% riservato al Torino; al 29% l'ipotesi del pareggio. Le due squadre non stanno attraversando un periodo particolarmente prolifico sul piano realizzativo, per questo è ritenuto più probabile che non si vada oltre le due reti complessive (57%) rispetto all'eventualità che se ne vedano almeno tre (43%). Più sottile la differenza in merito all'eventualità che segnino o meno entrambe le squadre: il No Gol, per i discorsi precedenti, è al 53%, mentre la giocata opposta ha il 43% di chance.