Nei minuti precedenti alla sfida Torino-Modena, valida per il primo turno della Coppa Italia 25/26, il direttore sportivo del Modena, Andrea Catellani ha rilasciato delle dichiarazioni a Sportmediaset. Di seguito le parole.
tor coppa italia news Catellani pre Torino-Modena: “Guardiamo avanti. Cessioni? Non ne abbiamo bisogno”
Prepartita
Catellani pre Torino-Modena: “Guardiamo avanti. Cessioni? Non ne abbiamo bisogno”
Le parole del giocatore ospite nei minuti precedenti al match
"L'ambizione è quella di fare bene, siamo soddisfatti per il mercato e vogliamo guardare davanti. I ragazzi rappresentano la nostra maglia: stiamo costruendo un'identità. Non abbiamo bisogno di cedere, sono soddisfatto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA