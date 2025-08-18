tor coppa italia news Catellani pre Torino-Modena: “Guardiamo avanti. Cessioni? Non ne abbiamo bisogno”

Catellani pre Torino-Modena: "Guardiamo avanti. Cessioni? Non ne abbiamo bisogno"

Nei minuti precedenti alla sfida Torino-Modena, valida per il primo turno della Coppa Italia 25/26, il direttore sportivo del Modena, Andrea Catellani ha rilasciato delle dichiarazioni a Sportmediaset. Di seguito le parole.

"L'ambizione è quella di fare bene, siamo soddisfatti per il mercato e vogliamo guardare davanti. I ragazzi rappresentano la nostra maglia: stiamo costruendo un'identità. Non abbiamo bisogno di cedere, sono soddisfatto".

