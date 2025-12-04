Coppa Italia: ai quarti di finale sarà Bologna-Lazio, Toro in campo a gennaio

Si è appena conclusa un'altra serata di Coppa Italia. Nella giornata di oggi, giovedì 4 dicembre, sono andati in scena due ottavi di finale che hanno emesso i propri verdetti verdetti in vista del proseguo del torneo. Alle 18:00 c'è stato il derby emiliano fra Bologna e Parma che ha visto trionfare i rossoblù per 2-1 grazie alle reti di Rowe e Castro. Niente da fare per i crociati che nonostante il gol di Benedyczak devono salutare il torneo. La squadra di Italiano avanza e ai quarti sfiderà la Lazio. Infatti, alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma è andato in scena l'ottavo di finale fra Lazio e Milan. I rossoneri, prossimi avversari del Torino in campionato, si sono arresi ai biancocelesti dopo un match molto combattuto. La squadra di Sarri grazie al gol di Matteo Zaccagni sfiderà ai quarti il Bologna.
Vincono Bologna e Lazio, Milan e Parma salutano il torneo nel turno degli ottavi di finale
Questo turno degli ottavi si concluderà nei primi giorni del nuovo anno, con le ultime due partite. Il 13 gennaio andrà in scena Roma-Torino con la vincente che incontrerà l'Inter nei quarti, mentre il 27 gennaio si disputerà l'ultimo match in programma per questo turno che è Fiorentina-Como.
