Coppa Italia, il tabellone: per il Torino c’è il Pisa neopromosso

Chiuso ufficialmente il primo turno della Coppa Italia 25/26. Una quattro giorni che ha delineato le prossime gare che impegneranno le squadre nei prossimi mesi. A cominciare dal Torino, che dopo aver battuto il Modena a fatica per 1-0, affronterà il Pisa neopromosso in Serie A. Il Cagliari, vittorioso contro l'Entella, affronterà il Frosinone, che ha vinto di misura contro il Monza. Empoli avanti ai rigori contro la Reggiana, se la dovrà vedere con il Genoa, che ha fatto il suo contro il Vicenza. Il Parma passa contro il Pescara, per i crociati c'è lo Spezia, che ha fatto suo il derby ligure ai rigori contro la Sampdoria. Il Lecce vince contro la Juve Stabia e avrà l'onore di affrontare il nuovo Milan di Allegri, che ha eliminato il Bari. Udinese che fa il minimo contro la Carrarese vincendo per 2-0. Per i friulani ci sarà il Palermo, che ha vinto contro la Cremonese ai rigori. Incrocio veneto per Venezia e Verona. I lagunari vincono a valanga contro il Modena (4-0). Gli scaligeri invece hanno la meglio solo ai rigori contro un arcigno Cerignola.