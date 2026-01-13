Roma-Torino, i precedenti: avanti i giallorossi, ma che equilibrio in coppa

Tra piemontesi e capitolini il bilancio è nettamente a favore dei padroni di casa, ma occhio alle insidie: l'ultima volta la decise Simeone

Redazione Toro News 13 gennaio - 16:03

Il match che andrà in scena questa sera valevole per la Coppa Italia sarà il 192° confronto tra Torino e Roma, il 187° se contiamo solo le gare ufficiali. Sfida quindi ben radicata nella storia del nostro calcio, andata in scena la prima volta nel lontano 20/01/1929: il match, allora disputatosi al Filadelfia e valevole per la Serie A, terminò 3-0 per i granata che quell'anno persero poi lo Scudetto in finale col Bologna.

Il bilancio: ultima sfida in coppa a Roma nel 2017/2018 — I giallorossi sono nettamente in vantaggio negli scontri con il Toro, con le sfide degli ultimi anni che hanno certamente invertito la tendenza di una partita tanto storica per il nostro campionato quanto affascinante. I granata, contando tutti gli incontri disputati, hanno avuto la meglio 59 volte, contro le 80 degli avversari. Le gare disputate nella capitale si sono spesso rivelate fatali per il Torino: in 94 partite sono solo 18 le vittorie, contro le 57 dei capitolini. Se in campionato le sfide sono a chiare tinte giallorosse (71 vittorie della Roma contro le 50 dei granata), in Coppa Italia la musica cambia totalmente: equilibrio perfetto tra le due squadre, con 7 vittorie ciascuno e 8 pareggi. Per trovare l'ultimo confronto giocato a Roma in Coppa Italia non bisogna andare troppo lontano: nel 2017/2018 andò in scena l'ottavo di finale (proprio come questa sera) tra le due squadre, disputato sempre all'Olimpico della capitale, e che vide trionfare il Toro per 2-1 grazie alle reti di De Silvestri ed Edera.

L'ultima volta: i granata infliggono la prima sconfitta alla Roma — In generale, l'ultima sfida tra le due formazioni è piuttosto recente: era la terza giornata dell'attuale campionato di Serie A e i ragazzi di Marco Baroni espugnavano l'Olimpico romano guadagnandosi i primi tre punti del campionato e mettendo da parte un avvio difficile. La gara, terminata sul punteggio di 0-1, venne decisa dalla rete di Giovanni Simeone, la prima peraltro in maglia granata, con la rete dell'attaccante argentino che ha inflitto la prima sconfitta in campionato al gruppo allenato da Gian Piero Gasperini. La gara fu un vero e proprio capolavoro tattico dei granata, apparsi per la prima volta solidi e compatti in difesa e letali nelle ripartenze, proprio come quella del gol in cui Ngonge lanciò il suo compagno verso la porta.

Articolo a cura di Matteo Salemi