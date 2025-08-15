Torino, i precedenti del turno agostano di Coppa: una sconfitta fa da monito

Dal ritorno in Serie A il Torino ha iniziato la Coppa Italia quasi sempre ad agosto

Piccola premessa, il turno d'agosto di Coppa Italia ha cambiato nome più volte nel corso degli anni. In particolare, dalla stagione 2021/22 il format del torneo è cambiato, vedendo ridotto il numero di squadre dalla Serie C e D, e introducendo i trentaduesimi o primo turno di Coppa. Antecedentemente, la partita di agosto si chiamava terzo turno. Detto ciò, prendendo come riferimento il lasso temporale a partire dal ritorno del Torino in Serie A, dalla stagione 2012/2013 in poi i granata in 13 edizioni hanno giocato ben 11 volte il turno di agosto di Coppa Italia. Le uniche eccezioni sono le stagioni 2014/2015 e 2019/2020 in cui i granata disputarono le qualificazioni per l'Europa League, essendo arrivati settimi in Serie A nei due anni precedenti. Per essere precisi, nella stagione 2020/2021 il terzo turno, di norma in programma ad agosto, si giocò a ottobre a causa dei ritardi del Covid.