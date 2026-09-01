Nel posta partita di Torino-Monza terminata 0-1 in favore dei brianzoli, il centrocampista dei lombardi Folorunsho ha parlato ai microfoni dei giornalisti. A seguire le sue parole.

Ti sei subito inserito bene nel centrocampo del Monza. La tua esperienza potrà servire molto... "Sono arrivato a Monza motivato, una scelta che ho preso con piacere e ho condiviso. Ho parlato con Juric, mi ha fatto una buona impressione da subito. I ragazzi qui sono giovani, ma hanno una voglia matta di migliorarsi. La prima partita la avevo vista da casa, si era svolta un'ottima partita a San Siro. Venivamo da due sconfitte amare, oggi ce l'abbiamo messa tutta per arrivare a una vittoria che ci serviva. Non vediamo l'ora di arrivare a domenica".