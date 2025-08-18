Vince il Torino soffrendo più del dovuto contro un ottimo Modena. Dopo un primo tempo terribile per i granata, l'ingresso di Ilkhan porta fosforo e idee. Proprio lui avvia l'azione del gol decisivo di Nikola Vlasic. Torino che affronterà così il Pisa ai sedicesimi di finale, ma che dovrà fare i conti con tre ammoniti: Ilkhan, Ngonge e Anjorin.
POSTPARTITA
Torino-Modena 1-0, tabellino: tre ammoniti tra le file granata
Tabellino—
Marcatori: st 5′ Vlasic (T)
Ammoniti: st 13′ Ilkhan (T), st 24′ Ngonge (T), st 35′ Anjorin (T)
Torino (4-2-3-1): Israel; Pedersen (st 13′ Lazaro), Coco, Masina, Biraghi; Casadei, Gineitis (st 33′ Anjorin); Ngonge (st 41′ Zapata), Vlasic, Aboukhlal (st 1′ Ilkhan); Adams (st 13′ Simeone). A disposizione: Paleari, Popa, Sazonov, Maripan, Dembélé, Anjorin, Ilic, Ilkhan, Lazaro, Tameze, Zapata, Simeone. Allenatore: Baroni.
Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli (st 33′ Massolin), Pyyhtia (st 20′ Magnino), Zampano (st 28′ Zanimacchia); Gliozzi (st 20′ Mendes), Defrel (st 20′ Di Mariano). A disposizione: Bagheria, Pezzolato, Cauz, Olivieri, Zanimacchia, Di Mariano, Oliva, Pergreffi, Caso, Cotali, Pedro Mendes, Magnino, Sarris, Massolin, Nador Allenatore: Sottil.
Arbitro: Tremolada di Monza. Assistenti: Mokhtar-Pascarella. IV Uomo: Fourneau. Var: Ghersini. Avar: Sozza
