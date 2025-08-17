Torino-Modena, sei i precedenti incontri tra Baroni e Sottil: avanti il granata

I precedenti degli incontri tra Baroni e Sottil prima della sfida tra Torino e Modena di Coppa Italia di lunedì

Alessandro Balbo 17 agosto 2025 (modifica il 17 agosto 2025 | 17:07)

Il debutto stagionale del Torino in Coppa Italia contro il Modena è anche una sfida tra Marco Baroni e Andrea Sottil. I due tecsi sono già incrociati nelle loro precedenti esperienze da allenatori sia in Serie A che nel campionato cadetto. Il bilancio è leggermente favorevole per Baroni.

Il passato granata di Sottil — Andrea Sottil è cresciuto come difensore centrale nel vivaio del Torino e debuttò in Serie A il 6 dicembre 1992 in Torino-Foggia. Sottil esordì anche in Europa nella Coppa delle Coppe 1993-94, giocando da titolare a 20 anni contro l’Arsenal, dopo il recupero da un infortunio al crociato che ne ha inficiato la sua esperienza al Toro. Sottil dal 1992 al 1994 ha collezionando 16 presenze con la maglia granata.

Le sfide precedenti tra Baroni e Sottil — Come detto, sono sei i precedenti tra Baroni e Sottil. Il primo incontro tra i due è stato nel 2o21 in Serie B, quando Baroni allenava la Reggiana mentre Sottil l'Ascoli. La sfida di andata finì per 2-1 per i marchigiani, mentre quella di ritorno finì in pareggio 1-1. Poi nel 2022, sempre nel campionato cadetto, Baroni ha avuto la sua rivalsa, questa volta sulla panchina del Lecce, vincendo per 3-1 contro l'Ascoli. Il ritorno invece finì nuovamente in pareggio per 1-1. Poi in Serie A nella stagione 2022\23, quando Baroni allenava sempre il Lecce mentre Sottil l'Udinese, Baroni pareggiò la sfida di andata per 1-1 mentre vinse quella di ritorno per 1-0. Nel complesso, per Baroni il bilancio è di due vittorie, tre pareggi e una sconfitta.