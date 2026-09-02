Nel post partita di Torino-Monza terminato 0-1 in favore dei brianzoli, il difensore del Torino Saul Coco ha parlato ai microfoni di Mediaset. A seguire le sue parole.

Che difficoltà avete trovato in campo con il Monza? "Abbiamo avuto poco tempo di prepararla, abbiamo giocato tre giorni fa. Sapevamo fosse una partita difficile, il Monza gioca uomo a uomo su tutto il campo. Bisogna saltare l'uomo, fare gli uno-due. Siamo partiti bene, ma dopo quello abbiamo fatto un po' di fatica e il Monza è andato in vantaggio. Poi ci è mancata lucidità"

Abate ha detto che questo Toro deve imparare a difendere diversamente. Come si inverte il trend e si torna a essere una difesa efficiente? "E' un aspetto molto importante, meno gol prendiamo e più punti arrivano. La questione riguarda tutti, non solo i difensori: gli attaccanti sono i primi difensori quando c'è da difendere. Sappiamo che c'è da migliorare, ma non c'è altro da fare se non lavorare con le nostre forze"

Abbassare il baricentro farà la differenza? "No, è una questione di letture anche rispetto alla squadra con cui giochi contro. A volte abbassarsi è peggio, sono cose che dipendono dalla partita e dall'avversario"

Come ti sei trovato con il nuovo portiere, Perri? "Lucas è un portiere di esperienza, ci darà una mano come tutti i compagni che arriveranno. E' una situazione un po' particolare iniziare il campionato con il mercato aperto, oggi c'erano compagni che erano con noi e non ci saranno, domani ne arriveranno altri. Sono convinto che chi arriverà darà una mano e ci farà ancora migliorare"

Non è l'inizio di campionato che avevate immaginato. Dall'interno, quali sono gli aspetti per migliorare e invertire la tendenza? "Non era l'inizio di stagione che aspettavamo, ma penso che bisogna rimanere in piedi e rimanere forti. Non volevamo iniziare così, certo, ma la stagione è appena iniziata. Se molliamo mentalmente, può diventare dura. Ho fiducia piena nella squadra e negli allenatori. Dopo che arriva la prima anche la squadra si toglierà le brutte sensazioni che portano le sconfitte. La cosa più difficile è arrivare alla prima vittoria, che ti fa buttare alle spalle tutto"