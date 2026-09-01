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Juric a Mediaset

Nel post partita del match si Coppa Italia valido per gli ottavi di finale, il tecnico del Monza Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Mediaset. A seguire le sue parole: "Non serviva una risposta oggi, perché anche contro l'Udinese abbiamo fatto una grandissima gara. Oggi ancora meglio, sono contento perché avevamo tanti giovanissimi. Tutti quanti hanno fatto una grande partita. Milan? Giocare contro le grandi squadre è sempre una grande gioia, ce la giocheremo alla grande"

Come vede Robinson. “C’è un potenziale enorme. Si lavora forte, bene. Ha doti veramente favolose”.

Adesso è più sereno dopo il mercato? Pensa di avere un gruppo all'altezza di raggiungere l'obiettivo salvezza in Serie A?”Penso di sì. Cioè penso che la società ha fatto un cambio radicale, abbiamo portato tantissimi giocatori molto giovani o giocatori magari come Ngonge o Folorunsho che possono dare tanto, che ultimamente non hanno giocato benissimo. E adesso bisogna inserirli pian piano perché sono arrivati tanti nuovi e bisogna essere lucidi e bravi, però penso che la società abbia fatto veramente un bel lavoro, quello che mi hanno promesso”.

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