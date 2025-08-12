Calciomercato: Matteo Brezzo dal vivaio granata alla Serie D

Il percorso calcistico di Matteo Brezzo prosegue con una nuova sfida. Portiere classe 2005, cresciuto interamente nel settore giovanile del Torino, ha indossato con orgoglio la maglia granata fino a raggiungere quattro convocazioni in Serie A nella stagione 2023/24. Dopo aver già maturato esperienza in Serie D, l’estremo difensore intraprenderà ora una nuova avventura con il Chisola Calcio, dopo non avere rinnovato il contratto con il Toro. “Sono molto contento di essere qui e sono molto motivato per questa nuova esperienza. Inoltre, sono entusiasta e che la società mi abbia voluto in Rosa. Spero di riuscire a togliermi molte soddisfazioni sia a livello personale, che di squadra.”