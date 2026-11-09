Doppio pareggio a Sassuolo, Under 15 e 16 trovano un solo punto nel weekend

Francesco Di Vico
Copertina video La battaglia di Santiago

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IL WEEKEND

Un weekend in piccolo per il settore giovanile maschile. Dopo il rinvio della partita dell'Under 18, per richiesta della Fiorentina dovuta all'assenza dei nazionali, è rimasto solo il biennio dei giovanissimi a scendere in campo. Il bilancio delle due squadre alle prese con la trasferta a Sassuolo, però, non è positivo. Due pareggi, entrambi per 2-2, contro due formazioni neroverdi che hanno iniziato bene il campionato e viaggiavano in zona playoff. Quello che fa più male dei due è sicuramente dei più grandi, l'Under 16 infatti si sta giocando la vetta del girone punto a punto contro i rivali della Juve e dopo questa semi battuta d'arresto perdono il primo posto, rimanendo comunque a -1 dai bianconeri.

Under 16, Juventus-Torino Martellini

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