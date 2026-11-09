Doppio pareggio a Sassuolo, Under 15 e 16 trovano un solo punto nel weekend
La battaglia di Santiago (VIDEO)
IL WEEKEND
Un weekend in piccolo per il settore giovanile maschile. Dopo il rinvio della partita dell'Under 18, per richiesta della Fiorentina dovuta all'assenza dei nazionali, è rimasto solo il biennio dei giovanissimi a scendere in campo. Il bilancio delle due squadre alle prese con la trasferta a Sassuolo, però, non è positivo. Due pareggi, entrambi per 2-2, contro due formazioni neroverdi che hanno iniziato bene il campionato e viaggiavano in zona playoff. Quello che fa più male dei due è sicuramente dei più grandi, l'Under 16 infatti si sta giocando la vetta del girone punto a punto contro i rivali della Juve e dopo questa semi battuta d'arresto perdono il primo posto, rimanendo comunque a -1 dai bianconeri.
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