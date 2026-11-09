90 secondi: "Siamo sicuri che Aquilani non rimpiangerà il Torino?"

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Filadelfia svuotato

Il Filadelfia si spopola ancor di più rispetto alla prima maxi sosta per le Nazionali. Sono in quindici i giocatori granata fuori da Torino da oggi fino alla metà della prossima settimana. Dal Sudamerica (Perri) all'Africa (Coco) passando per le diverse località europee. Un fuggi fuggi generale che costringerà Abate a lavorare con pochi, pochissimi effettivi, soprattutto in alcuni reparti. Proprio per questo vi diamo un'idea chiara e dettagliata su chi resta al Filadelfia nei prossimi dieci giorni. La panoramica vi permette di prendere visione di quelle che saranno le prospettive granata in vista della ripresa contro il Napoli.

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