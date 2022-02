Giovanili Torino: Ciammaglichella, D’Aprile e Serra in Nazionale Under 17

Il tecnico federale Corradi ha convocato i tre 2005 granata per la doppia sfida alla Turchia di fine febbraio

Ci sono anche tre volti granata nelle convocazioni della Nazionale Under 17 per la doppia sfida alla Turchia di fine febbraio. Il tecnico federale Bernardo Corradi ha scelto di affidarsi ancora ad Aaron Ciammaglichella e Nicolò Serra. Il centrocampista classe 2005 - inserito nella rosa dell'Under 18 e spesso chiamato in causa in Primavera - e il difensore classe 2005 sono da tempo nel giro degli Azzurri e la loro presenza è stata confermata anche per i prossimi impegni. Ma c'è anche spazio per la new entry Giovanni D'Aprile, approdato al Torino nella sessione invernale. Il difensore centrale, prelevato dal Crotone, ha raccolto esperienza in Primavera 2 ed ora è stato inserito in Under 17 con Marco Veronese, con cui ha fatto l'esordio nel recupero perso contro la Sampdoria. Ora, in attesa di mettersi in mostra col Torino, potrà farsi vedere con la maglia della Nazionale Under 17.