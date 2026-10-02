Il difensore si lega al club granata
Il classe 2009 Davide Gaffurini ha rinnovato il suo contratto con il Torino, come annunciato dal club sul proprio sito. Da oggi, venerdì 2 ottobre, il difensore centrale dell’Under 18 ha già esordito con la Primavera e si è legato al Toro fino al 2030. Finora ha collezionato 31 presenze nelle varie categorie granata, per un totale di 2590 minuti giocati e tre gol segnati. Il suo rendimento ha attirato anche l’attenzione della Nazionale Giovanile Maschile, che ha iniziato a seguirlo con interesse. Di seguito il comunicato del club.
Rinnovo nel settore giovanile: Gaffurini fino al 2030"Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Davide Gaffurini fino al 30 giugno 2029. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!"
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