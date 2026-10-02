Il difensore si lega al club granata

Andrea Croveri

Il classe 2009 Davide Gaffurini ha rinnovato il suo contratto con il Torino, come annunciato dal club sul proprio sito. Da oggi, venerdì 2 ottobre, il difensore centrale dell’Under 18 ha già esordito con la Primavera e si è legato al Toro fino al 2030. Finora ha collezionato 31 presenze nelle varie categorie granata, per un totale di 2590 minuti giocati e tre gol segnati. Il suo rendimento ha attirato anche l’attenzione della Nazionale Giovanile Maschile, che ha iniziato a seguirlo con interesse. Di seguito il comunicato del club.

Rinnovo nel settore giovanile: Gaffurini fino al 2030

"Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Davide Gaffurini fino al 30 giugno 2029. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!"
Ludergnani

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