Mondiali Under 20, Italia fuori agli ottavi: Siviero zero minuti

Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Italia al Mondiale Under 20 in Cile. Gli azzurri vengono eliminati dagli Stati Uniti, vittoriosi con un netto 3-0. Protagonista Benjamin Cremaschi, centrocampista del Parma, autore del gol del vantaggio dopo un quarto d’ora e del tris al 93’, dopo la rete di Tsakiris al 79’.La nazionale a stelle e strisce, già a quota 17 reti in quattro gare, affronterà nei quarti la vincente di Marocco-Corea del Sud. L’Italia aveva chiuso il girone al secondo posto, con la vittoria sull’Australia, il pareggio contro Cuba e la sconfitta contro l’Argentina.Contro gli USA l’unico grande rimpianto è il palo colpito da Mattia Mosconi nei primi minuti. Un solo granata ha preso parte alla spedizione azzurra: Lapo Siviero, che ha trascorso l’intero torneo in panchina e tornerà ora a disposizione della Primavera, nel frattempo passata da Christian Fioratti a Francesco Baldini alla guida tecnica.