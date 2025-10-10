tor giovanili Mondiali Under 20, Italia fuori agli ottavi: Siviero zero minuti

Mondiali Under 20, Italia fuori agli ottavi: Siviero zero minuti

Gli azzurrini eliminati dagli Stati Uniti con un netto 3-0: per il granata nessun minuto durante il torneo
Matteo Curreri

Si ferma agli ottavi di finale il cammino dell’Italia al Mondiale Under 20 in Cile. Gli azzurri vengono eliminati dagli Stati Uniti, vittoriosi con un netto 3-0. Protagonista Benjamin Cremaschi, centrocampista del Parma, autore del gol del vantaggio dopo un quarto d’ora e del tris al 93’, dopo la rete di Tsakiris al 79’.La nazionale a stelle e strisce, già a quota 17 reti in quattro gare, affronterà nei quarti la vincente di Marocco-Corea del Sud. L’Italia aveva chiuso il girone al secondo posto, con la vittoria sull’Australia, il pareggio contro Cuba e la sconfitta contro l’Argentina.Contro gli USA l’unico grande rimpianto è il palo colpito da Mattia Mosconi nei primi minuti. Un solo granata ha preso parte alla spedizione azzurra: Lapo Siviero, che ha trascorso l’intero torneo in panchina e tornerà ora a disposizione della Primavera, nel frattempo passata da Christian Fioratti a Francesco Baldini alla guida tecnica.

 

