Calciomercato, in arrivo Igor Brzyski per la Primavera di Tufano

Parallelamente al mercato della Prima squadra, si muove anche quello relativo alla Primavera. Dopo aver inserito in rosa Mangiameli, ecco il secondo innesto. Parliamo di Igor Brzyski, centrocampista classe 2007 in procinto di arrivare in granata, come riportato da Gianluca Di Marzio, a titolo definitivo. Brzyski attualmente milita nel Lech Poznan, società polacca dove è impiegato nel campionato U19. Per Tufano in arrivo una soluzione duttile. Brzyski infatti può essere impiegato immediatamente davanti alla difesa come play, ma anche come mediano. In passato è stato anche avanzato sulla trequarti.