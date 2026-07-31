La notizia vien di notte e si chiama Lorenzo Befani: l'esterno offensivo classe 2008 è pronto a lasciare il Frosinone per diventare un nuovo giocatore del Torino. Ala destra di ruolo, Befani è un profilo duttile, in grado di agire anche da trequartista o di partire dalla corsia opposta. Considerato uno dei talenti più interessanti della sua annata, nella scorsa stagione di Primavera 1 si è messo in mostra con giocate di ottima fattura. Tra queste, è rimasto negli occhi il gol capolavoro realizzato contro il Cesena il 5 ottobre. Nonostante la sconfitta del Frosinone per 4-1, il suo gol in acrobazia è stato sicuramente uno tra i più belli della giornata. Baldini trova così un nuovo rinforzo: l'operazione tra Torino e Frosinone è impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. In caso di acquisto a titolo definitivo, Befani firmerà un contratto triennale con il club granata, mentre il Frosinone rimarrà il 50%. Nelle prossime ore verranno limati gli ultimi dettagli prima dell'ufficialità.