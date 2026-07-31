Il difensore saluta il gruppo di Baldini e inizia una nuova avventura lontano dai colori granata
L'Alessandria pesca dal settore giovanile granata: Tommaso Gallo si trasferisce in Grigio, come ufficializzato dal club stesso sui propri social. Classe 2007, Gallo ha da sempre vestito i colori granata, arrivando anche a indossare la fascia da capitano e a conquistare lo scudetto Under 18 nella stagione 2024/25. Nell’ultima annata ha fatto parte della rosa della Primavera del Torino, ricevendo anche alcune convocazioni per i test della prima squadra.
L'annuncio del club sui social"Benvenuto in famiglia, Tommaso! Un giovane campione d'Italia vestirà il Grigio. Tommaso Gallo è, da oggi, un giocatore dell'Us Alessandria Calcio. Bravo a impostare, ambidestro, ha già vinto uno scudetto, Under 18 con il Toro e ora è pronto a indossare una magli unica e inimitabile. Il presidente Antonio Barani: 'Abbiamo grande fiducia nelle doti di Tommaso, che porta qualità, centimetri e mentalità vincente. Potrà svilupparla ancora di più con l'Us Alessandria Calcio'"
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Sì, Gianluca Petrachi ci era mancato
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