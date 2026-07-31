L'Alessandria pesca dal settore giovanile granata: Tommaso Gallo si trasferisce in Grigio, come ufficializzato dal club stesso sui propri social. Classe 2007, Gallo ha da sempre vestito i colori granata, arrivando anche a indossare la fascia da capitano e a conquistare lo scudetto Under 18 nella stagione 2024/25. Nell’ultima annata ha fatto parte della rosa della Primavera del Torino, ricevendo anche alcune convocazioni per i test della prima squadra.

L'annuncio del club sui social

"Benvenuto in famiglia, Tommaso! Un giovane campione d'Italia vestirà il Grigio. Tommaso Gallo è, da oggi, un giocatore dell'Us Alessandria Calcio. Bravo a impostare, ambidestro, ha già vinto uno scudetto, Under 18 con il Toro e ora è pronto a indossare una magli unica e inimitabile. Il presidente Antonio Barani: 'Abbiamo grande fiducia nelle doti di Tommaso, che porta qualità, centimetri e mentalità vincente. Potrà svilupparla ancora di più con l'Us Alessandria Calcio'"