Il Torino piazza un nuovo innesto per la Primavera. Il club granata ha infatti definito l’accordo con il Bologna per Rossito, attaccante classe 2008 che ha completato il suo trasferimento sotto la Mole. Il giovane calciatore lascia così il settore giovanile rossoblù per iniziare una nuova esperienza con la maglia del Torino.

Rossitto è considerato un profilo interessante in prospettiva e andrà a rinforzare il reparto offensivo della formazione Primavera: un’operazione pensata per aggiungere qualità e nuove soluzioni alla rosa a disposizione di Francesco Baldini, tecnico chiamato a valorizzare i giovani granata e accompagnarli nel percorso di crescita. Rossito è ora pronto a cominciare la sua nuova avventura in granata, con l’obiettivo di ritagliarsi spazio e continuare il proprio percorso nel vivaio del Torino.