Torino e Inter sono in finale nel Memorial Mamma e Papà Cairo: ecco le formazioni ufficiali del match
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In un torneo che ha sempre contato tanto per la formazione granata, ecco che Baldini vuole trionfare. La Primavera del Torino ha sconfitto per 4-1 l'Atalanta nella giornata di ieri ed è volata in finale, dove incontra l'Inter, vittorioso contro i cugini rossoneri per 4-0. Alle 20:30 il fischio della sfida al Moccagatta di Alessandria, dove i due allenatori hanno scelto i propri XI. Luciano Mularoni, tecnico che sostituisce Francesco Baldini riparte da una formazione diversa per otto undicesimi rispetto a quella di ieri. Di seguito le formazioni titolari del match.
Torino-Inter, le formazioni ufficialiTORINO (4-3-3): Dorigo; Zaghini, Gaffurini, Carrascosa, Kugyela; Ballanti, Liema Olinga, Nascimento; Malidor, Russo, Bonacina. A disposizione: Cereser, Tonica, Rivas, Ferraris, Tomic, Roda, Scacchi, Scibilia, Falasca, Mukerjee, Goralczyk, Conzato, Gatto, Befani. Allenatore: Mularoni.
INTER: Gallera; Breda, Ballo, Pelletti, La Torre, Puricelli, Moranduzzo, Kartelo, Gjeci, Virtuani, Sorino. A disposizizone: Lleshi, Mackiewicz, D'Agostino, Vukoje, Grisoni, Maghlout, Costante, Arntzen, Evangelista, Pavan. Allenatore: Bigica.
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