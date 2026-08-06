Il Memorial Mamma e Papà Cairo ha la sua finale: sarà Torino-Inter. Dopo il 4-1 con cui i granata hanno eliminato l'Atalanta nella prima semifinale, anche i nerazzurri conquistano il pass per l'ultimo atto del torneo grazie al netto 4-0 rifilato al Milan nel derby disputato allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria. La formazione interista mette subito in discesa la gara con il rigore trasformato da Grisoni, per poi raddoppiare prima dell'intervallo con Vukoje. Nella ripresa il Milan non riesce a reagire e l'Inter dilaga: ancora Grisoni firma la doppietta personale, mentre Sorino cala il poker definitivo. Saranno quindi i nerazzurri gli avversari del Torino di Baldini, reduce da una prestazione convincente contro l'Atalanta. I granata, campioni in carica del torneo, avranno ora l'occasione di difendere il titolo in una finale che metterà di fronte due delle squadre più brillanti di questo avvio di stagione.