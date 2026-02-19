Toro News
Primavera, il derby della Mole negli ultimi dieci anni: numeri, sfide e bilancio

Il trend dell'ultimo decennio, gli ultimi risvolti e quei derby che sono valsi più di tutti. Sabato 23esima stracittadina dalla stagione 2015-2016 a oggi
Irene Nicola
Il derby della Mole ha una storia importante anche a livello giovanile. Si è già detto tante volte di quanto le stracittadine stimolino rivalità sin dalle categorie inferiori e di quanto raccolgano pubblico e tifo. Vale per l'Under 15, vale ancora di più quando a scontrarsi sono le due squadre Primavera, la categoria che rappresenta l'ultimo tassello prima di passare dal calcio giovanile al professionismo. Si crea così curiosità attorno ai giocatori che un domani potrebbero indossare la maglia della prima squadra, lato granata o lato bianconero. E anche sul campo c'è la voglia di farsi vedere e farsi ricordare, perché un exploit in un derby può essere anche la copertina di una stagione intera.

Torino Primavera, i derby dal 2016 al 2026: cosa racconta il bilancio complessivo

Torniamo allora indietro nel tempo, riavvolgendo il nastro. Cosa raccontano i derby degli ultimi dieci anni? Dalla stagione 2015-2016 a quella attualmente in corso sono state disputate 22 stracittadine - in attesa della 23esima, in programma sabato 21 febbraio alle ore 13 a Orbassano. La Juventus ha vinto 12 volte, ovvero il 54% delle partite disputate contro il Torino, che per contro si è imposto in 6 occasioni, equivalenti al 19% del totale; solo 4 invece i pareggi. Dunque è stata la squadra bianconera a essere più efficace nel complesso, soprattutto tra il 2019 e il 2022 quando i granata non sono mai riusciti ad andare oltre a un pareggio. Negli ultimi anni invece i derby sono tornati a essere più equilibrati, tant'è vero che dal 2023 a oggi il bilancio dice invece 3 vittorie Torino, 2 vittorie Juventus e un pareggio nell'ultimo precedente a Vinovo.

Torino Primavera, quando i derby sono decisivi: i più importanti dell'ultimo decennio

Ci sono stati alcuni scontri dal peso specifico notevole. Giugno 2016, la semifinale scudetto è il derby della Mole: tra i bianconeri allenati da Fabio Grosso c'è Audero in porta, tra i granata scudettati di Moreno Longo figurano Segre ed Edera. Di misura il successo va alla squadra bianconera (poi sconfitta dalla Roma in finale), a cui basta un gol di Nicolò Pozzebon (oggi alla Soncinese, in Serie D) per l'1-0 che impedisce ai granata di fare il doblete in campionato. Novembre 2017, ottavi di Coppa Italia Primavera. Il derby così presto nella competizione è un crocevia ed è soprattutto una partita al cardiopalmo. Il Torino di Federico Coppitelli - che in campo schiera Buongiorno, Kone, Millico, Rauti - sfida la Juventus di Alessandro Dal Canto - tra le sue fila spicca Nicolussi Caviglia. Si decide tutto ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e la Primavera granata vince per 7-5 con gol decisivo di Flavio Bianchi (oggi all'Empoli, in Serie B). Poi la squadra di Coppitelli proseguì nella competizione, fino a vincere la Coppa Italia al termine della finale con il Milan. Queste due sono state le stracittadine più importanti, quelle dove il destino si è deciso nel giro di novanta minuti o poco dopo con i rigori. Le altre venti, pur senza la tensione della gara secca, sono state comunque specchio di una rivalità che si accende anche in amichevole e che sabato tornerà nel vivo per la sfida tra i granata di Francesco Baldini e i bianconeri di Simone Padoin.

