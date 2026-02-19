Primavera, il derby della Mole negli ultimi dieci anni: numeri, sfide e bilancio

Torino Primavera, quando i derby sono decisivi: i più importanti dell'ultimo decennio

Ci sono stati alcuni scontri dal peso specifico notevole. Giugno 2016, la semifinale scudetto è il derby della Mole: tra i bianconeri allenati da Fabio Grosso c'è Audero in porta, tra i granata scudettati di Moreno Longo figurano Segre ed Edera. Di misura il successo va alla squadra bianconera (poi sconfitta dalla Roma in finale), a cui basta un gol di Nicolò Pozzebon (oggi alla Soncinese, in Serie D) per l'1-0 che impedisce ai granata di fare il doblete in campionato. Novembre 2017, ottavi di Coppa Italia Primavera. Il derby così presto nella competizione è un crocevia ed è soprattutto una partita al cardiopalmo. Il Torino di Federico Coppitelli - che in campo schiera Buongiorno, Kone, Millico, Rauti - sfida la Juventus di Alessandro Dal Canto - tra le sue fila spicca Nicolussi Caviglia. Si decide tutto ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e la Primavera granata vince per 7-5 con gol decisivo di Flavio Bianchi (oggi all'Empoli, in Serie B). Poi la squadra di Coppitelli proseguì nella competizione, fino a vincere la Coppa Italia al termine della finale con il Milan. Queste due sono state le stracittadine più importanti, quelle dove il destino si è deciso nel giro di novanta minuti o poco dopo con i rigori. Le altre venti, pur senza la tensione della gara secca, sono state comunque specchio di una rivalità che si accende anche in amichevole e che sabato tornerà nel vivo per la sfida tra i granata di Francesco Baldini e i bianconeri di Simone Padoin.