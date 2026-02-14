Toro News
Primavera, le formazioni ufficiali di Bologna-Torino: Gabellini parte titolare

Le scelte di Badini in vista della gara contro i rossoblù
Piero Coletta

Bologna-Torino, praticamente una chiamata per i granata. C'è da riscattare la sconfitta dolorosa contro il Frosinone proprio nello scontro diretto per la salvezza. Una gara dunque importante per il Torino d Baldini. In porta il tecnico si affida a Santer. Sulla corsia difensiva destra si registra il rientro dal primo minuto di Zaia, che riprende regolarmente il proprio posto. Il terzino era squalificato. Sul fronte opposto, viene confermata la fiducia a Carrascosa nel ruolo di terzino sinistro, preferito nuovamente a Kugyela che si accomoda in panchina. In mezzo alla difesa ci sono Pellini e Tonica.  Non ci sono modifiche per quanto riguarda il fronte del centrocampo rispetto alla partita contro il Frosinone: Ferraris, Liema Olinga e Ballanti si sistemano in mediana. In avanti c'è il ritorno di Sandrucci, con Bonacina che parte della panchina. Dall'altra parte c'è ancora Conzato. Rispetto alla sfida di Frosinone Baldini sceglie Gabellini come riferimento offensivo.

BOLOGNA: Franceschelli, Lai, Papazov, Nordvall, Nesi, Baroncioni, Tonoc, Tomasevic, N'Ddiaye, Bousnina, Lo Monaco.

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia, Pellini, Tonica, Carrascosa; Ferraris, Liema Olinga, Ballanti; Sandrucci, Gabellini, Conzato.

