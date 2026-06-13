Dall'obiettivo Falcone per la porta al capitolo stadio. L'edizione odierna di Repubblica passa in rassegna i temi più importanti della settimana. Nella giornata di ieri il club granata ha salutato Roberto D'Aversa annunciando Ignazio Abate come allenatore per la prossima stagione: "Abate ieri ha salutato la Juve Stabia e ha firmato un contratto biennale che lo legherà al Torino fino al 2028". Poi tocca al mercato. L'obiettivo per la porta è Vladimiro Falcone: "Dopo la dolorosa scottatura della scorsa estate, in prima fila per la porta c'è proprio Falcone. Ma la vera impresa per Petrachi sarà quella di piazzare Israel". Infine è il turno della questione stadio. L'assessore allo sport Mimmo Carretta ha fatto il punto sul presente e sul futuro dell’Olimpico Grande Torino: "Al momento la società non ha ancora depositato una vera proposta di partenariato pubblico-privato ma solo una manifestazione preliminare di interesse"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del quotidiano.