Riparte il campionato Primavera 1. Il Torino affronta il Bologna tredicesimo in classifica e per i granata c'è un solo risultato utile: vincere. Vincere per mettere in cascina punti validi per la salvezza, per allontanarsi da una zona scomoda della classifica. Ma anche per l'autostima, che in questi ultimi mesi sta venendo a mancare. Baldini sceglie il 3-5-2 per il Torino. Tra i pali c'è Siviero titolare, davanti a lui il reparto è composto da Perez,Pellini e Carrascosa. Zaia e Kugyela sulle fasce, a centrocampo spazio a Ferraris, Acquah e Sabone. Zeppieri e Gabellini chiudono l'undici titolare granata.
Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Bologna: Siviero tra i pali
TORINO (3-5-2): Siviero; Perez, Pellini, Carrascosa; Zaia, Ferraris, Acquah, Sabone, Kugyela; Zeppieri, Gabellini. A disposizione: Santer, Camatta, Desole, Bonadiman, Galantai, Falasca, Sandrucci, Gatto, Olinga, Brzyski, Carvalho. Allenatore: Baldini.
BOLOGNA: Gnudi, Puunko, Ferrari, Lai, Papazov, Nesi, Armanini, Zonta, Toroc, Markovic, N'Diaye. A disposizione: Rabbi, Jaber, Briguglio, Krasniqi, Castaldo, Mazzetti, Castillo, Baroncioni, Tonin, Alvarado, Lo Monaco. Allenatore: Morrone.
