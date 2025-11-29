Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Bologna: Siviero tra i pali

Riparte il campionato Primavera 1. Il Torino affronta il Bologna tredicesimo in classifica e per i granata c'è un solo risultato utile: vincere. Vincere per mettere in cascina punti validi per la salvezza, per allontanarsi da una zona scomoda della classifica. Ma anche per l'autostima, che in questi ultimi mesi sta venendo a mancare. Baldini sceglie il 3-5-2 per il Torino. Tra i pali c'è Siviero titolare, davanti a lui il reparto è composto da Perez,Pellini e Carrascosa. Zaia e Kugyela sulle fasce, a centrocampo spazio a Ferraris, Acquah e Sabone. Zeppieri e Gabellini chiudono l'undici titolare granata.