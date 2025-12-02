Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Parma: ampio turnover per Baldini

Torna il Coppa Italia Primavera. Il Torino affronta il Parma nella sfida valida per i sedicesimi di finale del toneo e per i granata c'è un solo risultato utile: vincere. Bisogna vincere per passare il turno e dare una scossa alla stagione, soprattutto in vista del derby contro la Juventus in programma sabato. Baldini sceglie il 3-5-2 per il Torino con molti cambi rispetto alla gara di campionato contro il Bologna. Tra i pali c'è Santer titolare, davanti a lui il reparto è composto da Bonadiman, Perez e Desole. Gatto e Camatta sulle fasce, a centrocampo Brzyski play, Liema Olinga mezz'ala destra e Sabone mezz'ala sinistra. Zeppieri e Carvalho chiudono l'undici titolare granata.