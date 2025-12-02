Torna il Coppa Italia Primavera. Il Torino affronta il Parma nella sfida valida per i sedicesimi di finale del toneo e per i granata c'è un solo risultato utile: vincere. Bisogna vincere per passare il turno e dare una scossa alla stagione, soprattutto in vista del derby contro la Juventus in programma sabato. Baldini sceglie il 3-5-2 per il Torino con molti cambi rispetto alla gara di campionato contro il Bologna. Tra i pali c'è Santer titolare, davanti a lui il reparto è composto da Bonadiman, Perez e Desole. Gatto e Camatta sulle fasce, a centrocampo Brzyski play, Liema Olinga mezz'ala destra e Sabone mezz'ala sinistra. Zeppieri e Carvalho chiudono l'undici titolare granata.
tor giovanili news primavera Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Parma: ampio turnover per Baldini
primavera
Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Parma: ampio turnover per Baldini
Le scelte definitive di Torino e Parma per la gara di Coppa Italia Primavera
TORINO (3-5-2): Santer; Bonadiman, Perez, Desole; Gatto, Sabone, Liema Olinga, Brzyski, Camatta; Zeppieri, Carvalho. Allenatore: Baldini.
PARMA: Casentini, Marlon, Castaldo, Plicco, Drobnic, Ciardi, Balduzzi, Diop, Diallo, Konate, Almeida. Allenatore: Corrent.
© RIPRODUZIONE RISERVATA