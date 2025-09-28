Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Parma: Baldini mescola le carte

Ci siamo, per il Torino è cambio sulla panchina ma cambio anche in campo. Per la prima volta in partita, Francesco Baldini guida il Torino Primavera. Dopo aver preso il posto dell'esonerato Fioratti, per il nuovo tecnico dei granata arriva oggi una sfida importante e complicata: sul campo del Valentino Mazzola ecco il Parma di Corrent. I primi 11 titolari di Baldini sono un cambio notevole rispetto a quelli del suo predecessore, a partire dal modulo: sarà difesa a 3, con tridente offensivo che ruota attorno a Gabellini. Tra i pali non c'è Siviero, impegnato con l'Italia nei Mondiali Under 20 in Cile, così spazio a Santer. La difesa a 3 porta con sé il ritorno alla titolarità per Bonadiman, affiancato da Pellini e Desole. I terzini Zaia e Barranco si alzano, in mezzo i soliti Sabone e Acquah. Luongo ha preso il posto di Perciun e si posiziona sulla sinistra, con Spadoni a completare il tridente insieme a Gabellini.