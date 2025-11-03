Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Verona: Zeppieri ancora titolare

Torna in campo il Torino Primavera di Baldini. Dopo la buona prova contro il Pescara in Coppa Italia Primavera i granata sono chiamati all'impegno in Primavera 1 contro il Verona. Sarà una gara in cui i giocatori di Baldini saranno chiamati a confermare quanto fatto vedere contro il Delfino. Per questa gara il tecnico granata è pronto ad affidarsi al solito 3-4-1-2. Tra i pali Santer e reparto difensivo che vedrà all'opera Zaia, Pellini e Carrascosa. Sulle fasce spazio a Politakis e Kugyela, in mezzo Sabone e Ferraris. Perciun sulla trequarti, a supporto di Carvalho e Zeppieri. L'attaccante trova ancora spazio da titolare dopo la buona prova in Coppa Italia, dove ha anche trovato la prima gioia in granata.