Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Verona: Zeppieri ancora titolare

Le scelte definitive di Baldini per la gara contro gli scaligeri
Piero Coletta

Torna in campo il Torino Primavera di Baldini. Dopo la buona prova contro il Pescara in Coppa Italia Primavera i granata sono chiamati all'impegno in Primavera 1 contro il Verona. Sarà una gara in cui i giocatori di Baldini saranno chiamati a confermare quanto fatto vedere contro il Delfino. Per questa gara il tecnico granata è pronto ad affidarsi al solito 3-4-1-2. Tra i pali Santer e reparto difensivo che vedrà all'opera Zaia, Pellini e Carrascosa. Sulle fasce spazio a Politakis e Kugyela, in mezzo Sabone e Ferraris. Perciun sulla trequarti, a supporto di Carvalho e Zeppieri. L'attaccante trova ancora spazio da titolare dopo la buona prova in Coppa Italia, dove ha anche trovato la prima gioia in granata.

TORINO (3-4-1-2): Santer; Zaia, Pellini, Carrascosa; Politakis, Sabone, Ferraris, Kugyela; Perciun; Zeppieri, Carvalho. Allenatore: Baldini.

VERONA: Castagnini, Popovic, Martini, Vermesan, De Battisti, Monticelli, Feola, Akale, Tagne, Yildiz, Peci. Allenatore: Sammarco.

