Il portiere scudettato in U18 torna in Serie D, all'Alessandria
Dalla Calabria a sostenere il Toro a Pinzolo (VIDEO)
Riccardo Anino saluta il Toro. Il portiere classe 2007, campione d'Italia con l'Under 18 in maglia granata, è pronto a una nuova esperienza. Reduce dal prestito al Cittadella Vis Modena in Serie D nella scorsa stagione, Anino ora ripartirà per accumulare altra esperienza nel proprio bagaglio. La categoria è sempre la Serie D, ma cambia la società a cui il portiere si legherà in prestito: l'Alessandria. “Riccardo ha mentalità vincente. Abbiamo grande fiducia nelle sue doti e nelle sue motivazioni” commenta il presidente grigiorosso Antonio Barani.
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