Primavera, Baldini post Torino-Bologna 1-2: “Derby, voglio vedere spirito granata”

Il commento del tecnico granata

Piero Coletta 29 novembre 2025 (modifica il 29 novembre 2025 | 18:06)

Nell'immediato post gara di Torino-Bologna, gara valida per il Primavera 1, il tecnico granata Baldini ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida. Di seguito le parole dell'allenatore.

Secondo tempo meglio del primo, poi il palo e la traversa e a doccia fredda nel finale. Come avete vissuto in generale la partita? "Ogni cosa la paghiamo. Nel primo gol è scivolato Carrascosa. Nel secondo Bellini aveva i crampi, avevo finito i cambi e c'è stato un attimo di difficoltà. Ho provato a Brzyski di abbassarsi al posto di Bellini, ma abbiamo preso il secondo gol. Abbiamo buttato il primo tempo, non abbiamo giocato a calcio e non è il modo di fare una partita. Il secondo tempo c'è stata una reazione, la squadra ha cercato la vittoria. Dobbiamo ripartire da quello, perché è stato importante. Non un bel calcio, ma dal punto di vista agonistico è stato importante. In questo momento gli episodi non ci sorridono, la traversa e il palo, un paio di situazioni... Dobbiamo lavorare tanto. Oggi avevamo qualche assenza come Perciun, che si è fatto male, abbiamo provato Zeppieri e Gabellini per dare più peso. Ma con due attaccanti così la squadra ha iniziato a buttare su palloni e allora diventa complicato. Dobbiamo trovare più giocate".

Quando soffrite il calo è anche a livello mentale e non solo tecnico viste le difficoltà? "È un gruppo che, fino alla prestazione contro l'Inter, aveva fatto la partita. Nel secondo tempo ha fatto partita, nel primo tempo no. C'è un aspetto mentale sicuramente, ma noi dobbiamo andare a cercare il risultato con tranquillità. Può sembrare complicato, però i ragazzi devono trovare la loro tranquillità. Non ho mai visto ragazzi giocare ad altissimi livelli se non sono tranquilli mentalmente. La posizione in classifica è brutta, se ne rendono conto, ma se ti porti quel peso in campo è difficile fare buone prestazioni. In queste due prestazioni vedo paura. L'ho detto dal primo giorno che sono arrivato, chi vedevo con la paura non l'avrei fatto giocare. Quindi c'è bisogno che questi ragazzi ritrovino tranquillità. Logico che se mancano dei giocatori il palleggio può essere diverso, però abbiamo bisogno di trovare un po' di tranquillità e la si trova solo dai risultati. I risultati li devi cercare".

A proposito di Perciun, recupererà in tempo per il derby? "Starà fuori per qualche settimana. Ha un'elongazione del retto".

A proposito dei singoli, Falasca ha esordito con carattere. Cosa possono darvi i ragazzi che salgono dall'Under 18? "Oggi abbiamo fatto questa scelta di portarlo su. È entrato molto bene, ha protetto bene i palloni, ha avuto un'occasione. È un ottimo giocatore e con delle prospettive. Ha debuttato con noi oggi, lavora spesso in settimana con noi. Se sono bravi e se impegnano non sto a guardare la carta di identità".

Ora arriva il derby. Cosa vuole vedere in settimana dal gruppo e che gara si aspetta? "Io mi aspetto di vedere lo spirito Toro. Le qualità della Juventus le conosciamo, voglio che mettano tutto. Poi se gli altri sono più bravi stringiamo la mano, ma ognuno deve tirare fuori il meglio. La formazione si basa su quello che vedo in settimana, Mi aspetto una gara da Toro, questi episodi possono cambiare in una partita e sono convinto che girerà. Questa squadra non merita la posizione, ora è difficile, ma dobbiamo mettercela tutti e lo faremo da martedì e poi nel derby".