Primavera, Torino-Frosinone 2-2: i granata rimontano in extremis il doppio svantaggio

La doppietta di Gabellini salva il Torino dopo lo strappo del Frosinone

Eugenio Gammarino 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 13:42)

Gabellini salva il Toro. La partita con il Frosinone, a lungo bloccata con i granata avanti per possesso, si mette male nella ripresa. Mboumbou si mette in mostra con un gol clamoroso e con il bis subito dopo, Torino costretto a inseguire. Nel finale esce fuori la qualità di Gabellini, che risponde con una doppietta in quattro minuti recuperando il doppio svantaggio. Finisce 2-2 a Orbassano. Ora testa alla trasferta di Roma che vedrà i granata confrontarsi con una delle squadre più difficili di questo campionato.

Le scelte: Baldini ripropone il 3-5-2 — Squadra che vince non si cambia: contro i ciociari Baldini conferma il 3-5-2, stessa formazione usata contro il Cagliari due settimane fa. In porta confermato Santer (con Siviero tornato dal Mondiale under-20 in Cile che si accomoda in panchina). Difesa a 3 composta dal trio di centrali Zaia-Pellini-Carrascosa. A centrocampo confermato Acquah; lo affiancano Brzyski a destra e Sabone alla sua sinistra. Sulle corsie del centrocampo granata Politakis e Kugyela. Perciun ancora titolare: il moldavo si posiziona alle spalle di Carvalho, ma è libero di muoversi per trovare spazi.

Il primo tempo: decisivo Pellini che salva due volte il Toro — È il Frosinone a farsi avanti per primo, provando subito ad imporre il proprio gioco. Infatti, la prima chance della partita è dei ciociari: in avvio Mboumbou, servito da Toci, prova la conclusione ad incrociare in area ma in scivolata Pellini è molto bravo a respingere il tiro e guadagnare rimessa dal fondo. Al quarto d'ora', invece, grande scambio nello stretto fra i giocatori offensivi del Toro che mandano in porta Carvalho: troppo lungo il passaggio per il portoghese che non riesce ad impattare sul pallone e frana sul portiere avversario. Al 21' è di nuovo il Frosinone a farsi avanti: Befani prova a sfondare sulla sinistra e prova a superare in velocità Zaia che però riesce a recuperare in area di rigore. Il numero 19 ciociaro finisce giù ma l'arbitro fa segno che non c'è stato alcun contatto falloso. Alla mezz'ora è ancora decisivo Pellini: il difensore granata riesce a intervenire in scivolata sul tiro di Befani, deviando la sfera in calcio d'angolo. Un'altra chance per il Toro arriva al 35': Politakis incrocia il destro al limite dell'area di rigore trovando però pronto Minicangeli che devia in corner. La partita è molto tattica. Diversi errori in fase d'impostazione per il Toro con gli avversari che hanno sfiorato in un paio di occasioni il gol del vantaggio trovando sempre pronto Pellini. Granata molto propositivi ma imprecisi in fase offensiva e poco concreti. Allo scadere Politakis tenta un tiro al volo dalla distanza, tentativo murato dalla difesa gialloblù.

Il secondo tempo: Gabellini risponde alla doppietta di Mboumbou — Alla ripresa Baldini conferma il 3-5-2 senza fare nessun cambio. È subito il Frosinone a rendersi pericoloso con Schietroma dal limite con il mancino: Santer allontana la sfera dalla porta. I ciociari continuano a spingere. E infatti al 54' il Frosinone si porta in vantaggio con un gol pazzesco di Mboumbou. Il numero 29 gialloblù con un destro dal limite lascia partire una conclusione potentissima che si insacca all'incrocio dei pali. Niente da fare per il portiere granata. Al 58' la squadra di Baldini prova a reagire con Sabone che da centro area non riesce a trovare il gol. La conclusione debole e centrale del centrocampista granata viene deviata con i tacchetti da Minicangeli. Viste le difficoltà, alla mezz'ora Baldini decide di effettuare un triplo cambio: escono Brzyski, Sabone e Politakis; al loro posto Gabellini, Sandrucci e Ferraris. Poco dopo se ne aggiunge un quarto, Luongo rileva Carvalho. Con i cambi Baldini ridà nuova linfa all’attacco granata passando al 3-4-2-1. Ma i cambi non portano nell'immediato l'effetto sperato perché al 68' arriva il raddoppio del Frosinone con la doppietta di Mboumbou. L'attaccante ciociaro sorprende in contropiede e con il destro ad incrociare in area mette a segno il secondo gol di giornata. Il doppio svantaggio scuote il Torino, che reagisce con veemenza affidandosi a Gabellini. All'80' un cross da destra di Sandrucci viene respinto dalla difesa del Frosinone, il pallone resta in area e vi ci si avventa al volo Gabellini per l'1-2 che accorcia le distanze. Quattro minuti dopo, ancora Gabellini: cross di Acquah dalla destra, l'attaccante granata si ripete senza lasciare scampo alla difesa avversaria con il colpo di testa del 2-2. All'89 arriva l'ultimo cambio di Baldini: esce Perciun, al suo posto Kirilov. Dopo il pareggio, continua il forcing offensivo del Torino per cercare di trovare il gol vittoria con il Frosinone schiacciato nella propria trequarti. Negli ultimi istanti del match Kirilov, con una doppia incursione, va vicino al bottino pieno ma il Minicangeli risulta ancora decisivo. Il cronometro si ferma sul 2-2, un punto a testa. Torino complessivamente poco concreto, ma bravo a reagire. Con l’ingresso di Gabellini, Baldini è riuscito a dare più aggressività e compattezza all’attacco granata come gli era stato richiesto dal tecnico.

Il tabellino — TORINO-FROSINONE 2-2

Marcatori: 54' e 68' Mboumbou (F), 80' e 84' Gabellini (T)

TORINO (3-5-2): Santer; Zaia, Pellini, Carrascosa; Politakis (60' Ferraris), Sabone (60' Sandrucci), Acquah, Brzyski (60' Gabellini), Kugyela; Perciun (89' Kirilov); Carvalho (66' Luongo). In panchina: Siviero, Barranco, Perez, Spadoni, Gatto, Bonadiman, Zeppieri. Allenatore: Baldini.

FROSINONE: Manicangeli, Luchetti, Pelosi, Obleac, Schietroma (86' Buonpane), Abdoula (45' Lohmatov), Befani, Ceesay, Toci (78' Molignano), Mboumbou (90' Vaccà), Majdenic. In panchina: Di Giosia, Rodolfo, Colafrancesco, Fiorito, Zorzetto, Reali. Allenatore: Marini.