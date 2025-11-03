Primavera, Torino-Verona 0-1: i granata pagano il poco cinismo

Pavanati entra e castiga il Torino, seconda sconfitta consecutiva per i granata

Eugenio Gammarino 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 18:55)

Game over a Orbassano. Arriva la seconda sconfitta consecutiva in campionato per i ragazzi di Baldini che non riescono a dare continuità alla vittoria infrasettimanale in Coppa Italia contro il Pescara. Decide il match un gol di Pavanati. Poco reattivo il Toro che tiene in mano le redini del gioco ma non riesce mai a finalizzare in fase offensiva. Ora testa al match in programma sabato alle 15 contro il Monza per cercare di allontanarsi dalla zona playout e tonare a fare punti.

Le scelte: Baldini in campo con il 3-5-2, Zeppieri ancora titolare al posto di Gabellini — Baldini conferma il 3-4-1-2 visto contro la Roma e nella sfida di Coppa Italia contro il Pescara. Tre le pedine diverse rispetto all'ultima uscita in campionato in casa giallorossa. Tra i pali c'è il ritorno di Santer al posto di Siviero. Confermata la difesa a tre composta dal trio di centrali Zaia-Pellini-Carrascosa. Sulle fasce spazio a Politakis e Kugyela, mentre a centrocampo Perciun fa il play accompagnato da Sabone e Ferraris ai suoi lati. In attacco largo a Carvalho e Zeppieri. L'attaccante prelevato dal Pescara si prende la prima titolarità da fine settembre dopo la prova di Coppa Italia con primo gol in maglia granata. Seconda panchina consecutiva, invece, per Tommaso Gabellini.

Il primo tempo: Torino in controllo del match ma bloccato, granata due volte vicini al gol del vantaggio — È il Torino a farsi avanti per primo, provando subito ad imporre il proprio gioco. La squadra di Baldini nei primi minuti cerca di sfruttare la velocità di Politakis senza però impensierire troppo la difesa veronese. Partita molto vivace da ambo le parti con gli avversari che attendono i granata dietro la linea del pallone per sfruttare le ripartenze e le indecisioni dei ragazzi di Baldini. La prima vera chance per i granata arriva al 19': sull'out di destra Perciun si libera con una magia della pressione avversaria e mette in mezzo rasoterra un pallone molto invitante per l'inserimento di Kugyela. L'esterno, tuttavia, non riesce a colpire il pallone che finisce sul fondo. Torino che continua il forcing offensivo costringendo l'Hellas a numerosi falli sulla trequarti. Al 23' il gioco viene interrotto per un duro scontro di gioco fra Vermesan e Sabone. Entrambi i giocatori, a causa di problemi alla caviglia, non riescono a continuare e così Baldini è costretto al cambio obbligato inserendo Kirilov. Scorre il cronometro, il Torino mantiene le redini del gioco, riuscendo a contrastare ogni percussione offensiva avversaria. Al 37' la Primavera granata sfiora due volte il gol del vantaggio prima con il calcio d'angolo battuto da Politakis seguito dal colpo di testa di Zeppieri deviato sulla linea, poi con la conclusione fuori misura di Ferraris. Costante pressione alta del Torino che in più di un'occasione riesce a mettere in difficoltà l'Hellas in fase di impostazione. I granata, nonostante un primo tempo dominato, tornano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Il secondo tempo: Pavanati entra e castiga il Torino, granata sconfitti a Orbassano — Alla ripresa Baldini conferma il 3-5-2, facendo un solo cambio: nell'intervallo esce Politakis lasciando il posto a Gatto. Con i cambi il Torino torna in campo più motivato: dopo appena trenta secondi Carvalho prova il tiro dalla distanza. Castagnini respinge ma la ribattuta favorisce Kugyela che da posizione ravvicinata calcia altissimo. I granata ci riprovano dopo pochi minuti con Zaia: il difensore granata pesca in area Kirilov che di testa va vicino al gol del vantaggio. Un grande intervento di Castagnini nega la gioia del gol al centrocampista del Toro lasciando il risultato sul punteggio di 0-0. Ma è sempre il Toro a gestire i tempi con un lungo possesso palla, cercando di penetrare la difesa gialloblù. Baldini rimette mano alla formazione al 58': in attacco Gabellini prende il posto di Zeppieri. Dopo un'ora di gioco è l'Hellas a rendersi pericoloso. Decisivo l'ingresso in campo di Pavanati che dà brio al reparto offensivo scaligero andando vicino al gol in occasione di un cross dalla sinistra, respinto da un ottimo intervento di Carrascosa. Aumenta l'intensità della spinta offensiva del Verona e al 69' Akale va vicino al gol del vantaggio. Decisivo Santer che di piede riesce a respingere il tiro. La gara si sblocca al 77' quando arriva il gol del vantaggio del Verona proprio con Pavanati che trafigge Santer e porta gli ospiti sullo 0-1. Il Torino accusa il colpo e l’Hellas prova ad approfittarne con Cacciagrande che tenta la percussione, bloccato senza troppi problemi dalla difesa granata. Baldini rimette mano alla formazione per gli ultimi minuti con due cambi offensivi: Spadoni prende il posto di Ferraris, Sandrucci sostituisce Zaia, poi Kirilov. Nonostante la trazione offensiva, i ragazzi di Baldini non riescono a sfondare il muro del Verona. Scoprendosi, gli scaligeri trovano spazio e nel finale vanno due volte vicino al doppio vantaggio provando prima ad approfittare di un pasticcio della difesa granata, poi sempre con Pavanati che non riesce a inquadrare la porta dalla destra dell’area di rigore. Il Torino spezzato non riesce a invertire la rotta, la partita non ha più nulla da dire e termina sullo 0-1 a Orbassano.

Il tabellino — TORINO-HELLAS VERONA 0-1

Marcatori: 83’ Pavanati (V)

TORINO (3-5-2): Santer; Zaia (83’ Sandrucci), Pellini, Carrascosa; Politakis (45' Gatto), Ferraris (83’ Spadoni), Perciun, Sabone (34' Kirilov), Kugyela; Zeppieri (58' Gabellini), Carvalho. A disposizione: Siviero, Camatta, Perez, Spadoni, Bonadiman, Acquah, Liema Olinga. Allenatore: Baldini.

VERONA: Castagnini, Popovic, Martini (62' Pavanati), Vermesan (34' Casagrande), De Battisti, Monticelli, Feola, Akale, Tagne, Yildiz, Peci (62' Szimionas). A disposizione: Tommasi, Garofalo, Vapore, De Rossi, Zanin, Stella, Mussola, Bortolotti. Allenatore: Sammarco.