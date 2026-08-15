Passo indietro per il Torino Primavera nell'ultimo test amichevole che precede l'inizio della nuova stagione. Ieri la formazione di Francesco Baldini è stata ospite della prima squadra della Biellese per un allenamento congiunto disputato a porte chiuse. Il risultato finale, sul terreno del La Marmora-Pozzo, ha detto 2-1 in favore dei padroni di casa. Un ko giunto dopo l'entusiasmo per la conquista del Memorial Mamma e Papà Cairo, vinto per il quarto anno consecutivo grazie alla rimonta nella finale contro l'Inter.

Ad avere la meglio questa volta è stata la Biellese, neopromossa in Serie D e guidata da Luca Prina. I padroni di casa hanno indirizzato la sfida già nel corso della prima frazione, trovando entrambe le reti che hanno deciso l'incontro. A sbloccare la gara è stato Germano, bravo a ribadire in rete dopo la traversa colpita da Pavan. Il raddoppio è stato invece firmato da Beltrame, che ha permesso ai bianconeri di andare all’intervallo sul 2-0.

Nella ripresa il Torino ha provato a reagire e ad accorciare le distanze. I granata hanno trovato il gol del 2-1 grazie a un’autorete di Di Cesare, senza però riuscire a completare la rimonta. Si è chiuso dunque con una sconfitta il precampionato della formazione di Baldini. Per il Torino Primavera adesso l’attenzione si sposta sul campionato e sul primo appuntamento ufficiale: lunedì 24 agosto i granata saranno attesi dalla trasferta contro il Milan.