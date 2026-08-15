"Toro al primo ciak", si legge su La Gazzetta dello Sport. Per Ignazio Abate e i suoi è giunto il momento del debutto. Non si scherza più. "Dopo trentasei giorni di lavoro, due settimane di ritiro in Trentino, a Pinzolo, sei amichevoli e con dentro cinque nuovi acquisti, per il Torino di Abate è questa la serata giusta per capire a che punto si trova verso la prima giornata di campionato del 23 agosto (ancora in casa, contro il Milan)". Contro la Carrarese, Abate dovrebbe partire "con dentro tutti i calciatori che dovrebbero essere gli uomini di riferimento durante la stagione". A rischio la presenza di Njie: "Su di lui l’ultima parola sarà presa a metà giornata dallo staff tecnico: al suo posto Casadei è pronto a partire dal primo minuto sul fianco sinistro della trequarti, ma per questa posizione è aperto il duello con Oristanio". Abate si aspetta molto dall'attacco: "Nelle amichevoli i granata non hanno segnato molto. Simeone è andato a bersaglio nella prima sgambata col Pinzolo, Vlasic ha messo la firma ad Avellino. Kulenovic è stato il bello d’estate, cannoniere delle amichevoli con sette gol. Adams potrebbe dare energia a gara in corso".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

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