E' tempo di saluti in casa Torino Primavera. E' infatti stata ufficializzata la cessione di Igor Brzyski al Pogon Szczecin. Il centrocampista 19enne si trasferisce a titolo definitivo al club polacco, dove ha firmato un contratto fino al 2028, con opzione di rinnovo per altri 12 mesi. A darne l'ufficialità è il club direttamente sul proprio sito con una nota.
Torino Primavera, ufficiale la cessione di Igor Brzyski al Pogon Szczecin
Brzyski saluta e torna in Polonia: addio ai colori granata dopo una stagione e mezza
Un biennio tra alti e bassi per il polacco—
Al secondo anno con il Toro, Brzyski ha vissuto una stagione da comprimario. Arrivato a metà dello scorso campionato, dove si era messo in mostra nell'Under 18 vincendo poi lo scudetto insieme ai granata, in estate è stato promosso in Primavera dove però ha avuto poco spazio. Per lui quest'anno 11 presenze nel campionato Primavera 1, di cui solo 2 da titolare, 0 gol e assist nei 360 minuti giocati in granata. Il classe 2007 ora torna in Polonia, in patria, dove a sua volta il Toro l'aveva prelevato dal Lech Poznan. Questa volta lo aspetta il Pogon Szczecin.
Articolo a cura di Matteo Salemi
