UFFICIALE – Primavera, Igor Brzyski è un nuovo giocatore del Torino

Il Torino ufficializza un altro acquisto per la Primavera di Tufano. In granata infatti approda il polacco Igor Oskar Brzyski, classe 2007 del Lech Poznan. Il giocatore, centrocampista di ruolo, arriva in granata in via definitiva. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva. Di seguito il comunicato del club.